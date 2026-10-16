Activado el aviso amarillo por lluvias y tormentas en la Sierra este sábado

Archivo - Una mujer se resguarda del sol bajo un paraguas, a 18 de julio de 2024, en Madrid (España). La primera ola de calor del verano pone hoy en aviso amarillo o naranja a casi toda España, con temperaturas que superarán los 40 grados en algunos punto - Eduardo Parra - Europa Press - Archivo

MADRID 16 Oct. (EUROPA PRESS) -

La Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) ha activado el aviso amarillo por lluvias y tormentas en la Sierra de Madrid para este sábado, que pueden ir acompañadas de fuertes rachas de viento y granizo.

Según ha informado la Agencia de Seguridad y Emergencias Madrid 112 (ASEM112), el aviso amarillo estará vigente entre las 06 hasta las 20 horas en todas las zonas de la Sierra.

Por ello, Emergencias 112 Comunidad de Madrid ha recomendado extremar las precauciones, especialmente durante la conducción, y revisar el estado de las escobillas del limpiaparabrisas y las luces de los vehículos.

Asimismo, ha aconsejado circular con especial cuidado en bicicleta o motocicleta, al tratarse de vehículos más inestables, y prestar atención a la entrada y salida de los túneles.

Entre las normas generales, también ha recordado la importancia de retirar de terrazas y balcones los objetos que puedan caer a la vía pública, así como evitar pasear por zonas arboladas. Por último, ha recordado que, ante cualquier emergencia, se debe llamar al teléfono 112.