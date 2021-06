Activistas y no políticos encabezarán la marcha "más reivindicativa" del Orgullo con el lema "No somos moneda de cambio"

La manifestación del 3 de julio saldrá desde Atocha y terminará en Colón para "ocupar el espacio donde se juntan los cómplices del odio"

MADRID, 23 Jun. (EUROPA PRESS) -

Activistas, sindicalistas y personas del Tercer Sector relacionadas con el movimiento LGTBI encabezarán la marcha estatal del Orgullo, que se celebrará el 3 de julio en Madrid, dejando a los políticos en otro espacio más para atrás de la manifestación, han explicado este miércoles sus organizadores.

En la rueda de prensa sobre las celebraciones del Orgullo 2021, que se ha desarrollado en el Museo Thyssen, el coordinador general de Madrid Orgullo (MADO), Juan Carlos Alonso, ha señalado que tras cancelarse las fiestas del año pasado por la pandemia, "tras la tormenta sale el arcoíris" y tienen que volver a la calle, respetando todas las medidas sanitarias y de seguridad, porque "la visibilidad no podía estar oculta más tiempo".

Como el resto de intervinientes, Alonso ha señalado que la cita de este año será muy reivindicativa. "Nos indignan conflictos absurdos de si se ilumina un estadio de fútbol por no molestar un Estado homófobo que es Hungría, o lo que pasa Polonia. Esto no va a de política, va de derechos humanos. Esto va de vida, va de sufrimiento. Y cuando se pone en tela de juicio nuestros derechos no vamos a dar un paso atrás. Quienes nos atacan están casi todos reunidos en un partido político, Vox, que se opone a estos derechos humanos de este colectivo. Algunos otros nos ponen como moneda de cambio para ser presidente no presidenta o aprobar no sé qué presupuestos. Pero nosotros no somos moneda de cambio", ha advertido.

El coordinador general de MADO ha indicado que este año no habrá conciertos ni convocatorias multitudinarias, aparte de la manifestación, y ha recordado que no está permitido el consumo de bebidas en la vía pública "y pedimos a la ciudadanía que lo entienda".

También han explicado que han registrado ante las autoridades un plan preventivo de movilidad y seguridad, corte de calles, control de los aforos, establecimientos de entrada y salida y demás para evitar aglomeraciones. "Estamos comprometidos con el orgullo seguro y el plan está registrado para que se cumpla", ha reiterado.

COGAM: "NO PONER LA BANDERA EN CIBELES ES UN GUIÑO A LA ULTRADERECHA"

En la misma línea, la presidenta del Cogam, Carmen García de Merlo ha abogado por "recuperar la libertad" que se perdió el año pasado por la pandemia y considera un error que la sede del Ayuntamiento de Madrid no cuelgue la bandera arcoíris porque "es un símbolo de libertad de una de cada diez personas".

"La lectura de esa sentencia que se hizo en su día para un movimiento terrorista canario que no tiene nada que ver con esta bandera. Me parece una excusa y guiño a la ultraderecha", ha apostillado.

García de Merlo también ha criticado que el Gobierno regional quiera "reinterpretar y derogar ciertos artículos" de unas leyes LGTBI "que llevan cinco años incumpliéndose, que se han desarrollado muy poco de su texto".

La presidenta de Cogam también ha hecho un llamamiento a la responsabilidad de la población porque la pandemia aún no ha acabado y ha hablado también de otras actividades como exposiciones, obras de teatro, certamen de poesía de mujeres, presentación de libros manga LGTB, talleres de diversidad y educación en la pornografía, salud y educación seminarios, mesas informativas, etcétera, que se celebrarán durante estas semanas coincidiendo con el Orgullo.

FELGTB: "OCUPAREMOS EL ESPACIO DE COLÓN, DE LA ULTRADERECHA"

Por su parte, Uge Sangil, presidenta de la Federación Estatal de Lesbianas, Gais, Trans y Bisexuales (FELGTB) ha comenzado su intervención afirmando que el Orgullo estatal es "libertad, diversidad y suma" y que este año saldrán a la calle después de un 2020 de parón, "donde la pandemia se ha cebado con el colectivo".

"Y saldremos orgullosas enseñando nuestras plumas, cuerpos y libertad. Haremos una manifestación segura y responsable. Por eso pedimos a los asistentes que lleven mascarilla y distancia, pero haremos una manifestación más política y reivindicativa que nunca. Una marcha donde denunciaremos el discurso de odio de la ultraderecha, el pin parental, la amenaza para derogar las leyes LGTBI; donde hablaremos de los derechos trans, porque seguimos exigiendo la ley Trans y que esa ley crezca en el trámite parlamentario", ha detallado.

Y ese marcha, ha continuado Sangil, será encabezada por una pancarta de cabecera "que dirá ni un paso atrás a esos discursos de odio, condenando a la extrema derecha y aquellos gobierno que se sustentan con el apoyo de la ultraderecha". Una pancarta en la que irán activistas y personas relevantes de sindicatos y asociaciones del tercer sector que luchan por la igualdad y diversidad.

La presidenta de la Federación estatal ha adelantado además que la manifestación, que comenzará en la plaza de Atocha terminará "ocupando el espacio de la plaza de Colón, de la ultraderecha, donde los discursos de odio hacia el colectivo hacia las mujeres y migrantes proliferen, una donde se juntan los cómplices del odio".

"Creo que será un orgullo reivindicativo y político donde volveremos a celebrar orgullosos nuestra conquistas y nuestros derechos y seguiremos defendiendo la conquista de la igualdad y diversidad para ese arcoíris que nuestro compañero Pedro Zerolo nos hablaba", ha rememorado.

Sangil no ha podido concretar cuántas personas prevén que participen en la marcha y si hay aforo limitado por parte de la Delegación. En un primer momento se hablaba de 25.000 personas, pero tendrá que se concretado en la reunión final que mantendrán el martes. "Se han manifestado otras manifestaciones sin ningún problema", ha apostillado en velada referencia a la concentración de Colón del 13 de junio.

PREGÓN VIRTUAL, SIN CARRERA DE TACONES Y FINAL DE MISTER GAY POSTERGADA

Por último, el presidente de la Asociación de Empresarios y Profesionales para la LGTBI de la Comunidad de Madrid (Aegal), Alfonso Llopar ha informado de que pregón del Orgullo, que antes de la pandemia se celebrara el miércoles anterior a la manifestación en la plaza de Pedro Zerolo se grabará allí antes y se retransmitirá on line.

En el pregón, que presentará La Plexy, se hará un homenaje al mundo drag queen y a los transformistas del pasado y actuales como Nacha la Macha, Paco Clavel, Suprem Deluxe, la terremoto de Alcorcón o Chumina Power.

Asimismo, Llopar ha anunciado otras actividades como obras de Teatro, conciertos en MadBeach y las Noches del Botánico y exposiciones dentro de la programación del Orgullo, el festival Muestrat o la conferencia internacional de derechos humanos Summit.

Respecto al certamen Mister Gay Pride España, finalmente la final se pospondrá hasta otoño aunque el 1 de julio habrá un acto presentación de algunos finalistas, entre ellos le primer candidato trans gay, otro de la UME u otro guardia civil. "No es un certamen de belleza, sino de experiencias vividas, de historias y mostrar vivencias de estos chicos en sus ciudades", han explicado.

Por último, la organización ha confirmado que no habrá carrera de tacones, pero sí otras actividades deportivas y culturas. "Este año no podemos celebrar el orgullo en las calles. Chueca va seguir siendo el epicentro del Orgullo pero desde aquí pedimos al a ciudadanía que no ocupen chueca, sino que lo celebren por todo Madrid en los barrios", han concluido.

