Ayuntamiento consulta a servicios jurídicos colocar la bandera arcoíris en Cibeles para tener "absoluta seguridad"

MADRID, 23 Jun. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Madrid ha consultado a sus servicios jurídicos si procede o no colocar la bandera arcoíris -símbolo del colectivo LGTBI-- en la fachada del Palacio de Cibeles la semana del Orgullo con el objetivo de tener la "absoluta seguridad" de que su interpretación es la adecuada y "dar por zanjado un debate de aquellos que quieren patrimonializar la causa LGTBI".

"Ante la polémica que se ha generado, y ante la controversia, lo que queremos es tener la absoluta seguridad jurídica de que la interpretación es la adecuada y dar por zanjado un debate de aquellos que quieren patrimonializar causa LGTBI y no coinciden con ellos", ha trasladado el alcalde de la capital, José Luis Martínez-Almeida, a la prensa desde el centro cultural Galileo, en Chamberí.

El no colocar la bandera en la fachada responde, tal y como ha reiterado en diversas ocasiones el regidor a la sentencia del Supremo que prohíbe colocar banderas que no sean oficiales en el exterior de edificios públicos.

Ya el año pasado, "por unanimidad del equipo de Gobierno", no se colocó. "No ha habido cambio de doctrina del Tribunal Supremo y parece difícil que podamos colgar la bandera, lo que no quiere decir que no vayamos a colaborar", apuntaba este pasado viernes el primer edil.

Por su parte, la vicealcaldesa manifestó que ella, personalmente, querría que la bandera ondease en Cibeles, pero que el Consistorio de la capital cumpliría la ley.

Almeida ha defendido que el Gobierno municipal "celebra el Orgullo, es una fecha señalada en el año y tiene el correspondiente soporte institucional". Cibeles, tanto el Palacio como la fuente, sí se iluminará con los colores del arcoíris esta próxima semana.