El acusado del crimen de la estación de Cercedilla se retracta y ahora niega que apuñalara a la víctima

MADRID, 30 Abr. (EUROPA PRESS) -

El acusado del crimen de un joven en la estación de Cercanías de Cercedilla ha negado este martes que apuñalara a la víctima la tarde del 25 de noviembre de 2021 y ha afirmado que su padre, el fallecido y otra persona le acorralaron para robarle droga.

"Solo me defendí", ha aseverado a preguntas de su letrado durante su interrogatorio. La representante del Ministerio Fiscal ha hecho constar las contradicciones en las que ha incurrido al aseverar ahora que no le apuñaló frente a su confesión en instrucción y asegurar que no llevaba ningún cuchillo a pesar de que en su día reconoció como suya el arma homicida.

El juicio quedará el próximo lunes visto para sentencia con los informes finales. El crimen se produjo por un asunto relacionado con el control del tráfico de sustancias estupefacientes en esta localidad de la sierra de Guadarrama. Giovanni, de origen hondureño, tenía 22 años en el momento de los hechos.

En su declaración, el supuesto agresor ha relatado que esa tarde había quedado con el padre de la víctima para darle cocaína al ser un cliente habitual pero cuando llegó le acorralaron para robarle.

"Me defendí y forcejeé. No le apuñalé. Solo llevaba una porra", ha narrado. A preguntas del jurado popular, formuladas por el tribunal, ha contestado que no sabe quién le clavó un puñal y que no está amenazado por la persona con la que traficaba en aquella época. En su domicilio, se halló un cuchillo con fibras de la sudadera de la víctima.

El acusado afronta una petición fiscal de condena de once años de cárcel por un delito de homicidio. La familia eleva la petición a 25 años por asesinato mientras la defensa reclama libre absolución por una eximente completa de alteración psíquica al padecer el joven un retraso mental leve y una adicción a las drogas.

Los forenses han descartado durante la prueba pericial que el chico tuviera las capacidades cognitivas y volitivas alteradas pero reconocen que pudo haber una afectación leve por el consumo de droga.

La familia cree que una tercera persona habría encargado al procesado el crimen. Su abogada manifestó que el acusado estaba inmerso en "un entorno criminal" en el que estaría el autor intelectual de los hechos juzgados.

La representante del Ministerio Fiscal solicita once años de cárcel por un delito de homicidio y le reclama una indemnización de 180.000 euros en concepto de responsabilidad civil para los familiares de la víctima.

HECHOS JUZGADOS

Los hechos se produjeron sobre las 18 horas del 25 de noviembre de 2021, cuando Giovanni se encontraba en la calle Emilio Serrano de la localidad de Cercedilla, en las inmediaciones de la estación de ferrocarril, y observó que salían del bar Mariano R., "con quien se encontraba enemistado", acompañado de A. H. C..

Al verles, el acusado comenzó a increparles y cuando se acercaron a él para saber qué quería se dirigió hacia ellos diciendo "mamahuevos os vais a enterar". Pese a que Mariano y A. H. C. intentaron escapar, el acusado dio alcance por la espalda al primero, le agarró y, al girarse, "con la intención de acabar con su vida", le clavó el puñal primero en el costado, y después en el pecho.

Como consecuencia de dicha acción, Mariano sufrió hemorragia cardiaca masiva causada por la herida de arma blanca propinada en el pecho que le ocasionó el fallecimiento sobre las 19:46 horas del citado día.

El acusado, que se encuentra privado preventivamente de libertad por estos hechos desde el día 25 de noviembre de 2021, está diagnosticado de retraso mental leve y de trastorno oposicionista desafiante en la infancia, con diagnósticos posteriores de consumo perjudicial de cocaína, dependencia a cannabis, síndrome depresivo y posibles rasgos disfuncionales de personalidad clusterB en la etapa adulta que disminuyen levemente sus capacidades volitiva e intelectiva.