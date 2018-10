El adjudicatario de la parcela para construir un club deportivo en Los Molinos renuncia al proyecto

Publicado 07/03/2018 12:30:53 CET

LOS MOLINOS, 7 Mar. (EUROPA PRESS) -

El adjudicatario de la parcela para construir un club deportivo en Los Molinos ha renunciado al proyecto por no poder cumplir el plazo y por un incremento en el presupuesto de la obra, al tener que soterrar una línea eléctrica.

En declaraciones a Europa Press, el alcalde de la localidad, Antonio Coello (PP), ha confirmado la renuncia explicando que el arrendatario la motivado en la "imposibilidad de ejecutar en plazo la propuesta presentada".

El regidor ha detallado que en la renuncia se exponen también los "inconvenientes" que se les han presentado al tener que afrontar el soterramiento completo de la línea eléctrica que atraviesa dicha finca, lo que "incrementaba el coste" de la instalación.

"Sobre la finca hay un tendido eléctrico de 300 metros, y el adjudicatario tendría que soterrarlo y eso generaría un sobre coste de 100.000 euros, lo que le supondría una imposibilidad económica para ejecutar las obras", ha aclarado.

El alcalde ha señalado que el Ayuntamiento "en principio no va a volver a sacar a licitación" la parcela porque a este concurso "solo se presentó este club deportivo". "Entendemos que no hay otra empresa interesada, porque si no ya se habría presentado. En principio vamos a seguir trabajado por que Los Molinos tenga un campo de fútbol, sin que le genere un coste económico al Ayuntamiento, por que no disponemos de 250.000 euros para construirlo", ha añadido.

Además, a través de un comunicado, el Ayuntamiento ha manifestado su "sorpresa" por la renuncia y ha detallado que "tal y como se refleja en el contrato" el Consistorio "no devolverá la fianza" depositada, "que equivale a un año de contrato", y "ejecutará sobre ella los gastos ocasionados".

"Seguiremos trabajando sin descanso para que los niños y jóvenes de nuestro municipio puedan practicar el deporte que les gusta sin tener que desplazarse todos los días a otros municipios de la comarca", concluyen.

DENUNCIA EN LA FISCALÍA CONTRA EL PROYECTO

Contra el proyecto, Ahora Los Molinos había presentado en noviembre de 2017 una denuncia en la Fiscalía Provincial de Madrid por "posibles irregularidades" en la adjudicación del suelo que "está clasificado como suelo no urbanizable común y situado en la Zona de Transición del PORN".

Desde el Grupo político indicaban que el terreno en cuestión tenía una superficie de tres hectáreas, y que fue adjudicado por canon mensual de "algo más de 600 euros" a un "miembro del Comité Ejecutivo del PP de Guadarrama".

El portavoz de Ahora Los Molinos, Miguel Ángel García Toscano, ha señalado a Europa Press que en el último Pleno celebrado en el Consistorio presentaron una "serie de preguntas" porque sospechaban "que se estaba favoreciendo al adjudicatario".

"Además, sospechamos que la Confederación Hidrográfica del Tajo no estaba de acuerdo con el proyecto, y es posible que se hayan recibido presiones desde el PP de Madrid, porque este asunto lo llevamos a la Asamblea de Madrid", ha indicado.

El concejal de la oposición ha explicado que Los Molinos "no tiene tanta demanda de infraestructuras" y que en el caso de que se construya un campo de fútbol, "se puede hacer en otro sitio que no sea un paraje natural con valor ecológico".

Finalmente ha dicho que aunque la plataforma que se creó para protestar contra el proyecto "está disuelta", desde su formación política "intentarán llegar al fondo del asunto".