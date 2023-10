Administrador provisional de Telemadrid defiende la cobertura de la manifestación de Barcelona y asegura "pluralidad"

La oposición habla de "desproporción", de falta de pluralidad de voces y afea cobertura de actos "de partido"



MADRID, 10 Oct. (EUROPA PRESS) -

El administrador provisional de Telemadrid, José Antonio Sánchez, ha defendido este martes la cobertura de la manifestación del domingo en Barcelona, convocada por Sociedad Civil Catalana, en contra de la amnistía reclamada por Junts y ERC y ha asegurado la "pluralidad" del ente público.

Así lo ha trasladado en la Comisión de Telemadrid de la Asamblea, donde desde Más Madrid, PSOE y Vox han cuestionado la imparcialidad de la cadena pública y la han vinculado con el PP.

"En Telemadrid no íbamos desencaminados porque mire las portadas de todos los periódicos de España", ha argumentado Sánchez mostrando varios diarios de tirada nacional para, a continuación, añadir que "todas las cadenas de televisión abrieron sus informativos con esa noticia" e incluso se hicieron programas especiales.

Ha remarcado que la señal que ofreció no estaba producida por Telemadrid, sino contratada por la Federación de Organismos o Entidades de Radio y Televisión Autonómicos, FORTA, por lo que ha puesto en cuestión que ninguna otra de las cadenas regionales que la componen retransmitiera ese acto.

Asimismo, ha recordado que en esa concentración convocada por Sociedad Civil Catalana había "muchas personalidades" a las que se dio voz como a la presidenta autonómica, Isabel Díaz Ayuso, el líder nacional del PP, Alberto Núñez Feijóo, y el de Vox, Santiago Abascal, y que, posteriormente, en el informativo se incluyó también al líder del PSC, Salvador Illa, y al president de la Generalitat, Pere Aragonéz (ERC).

"Había políticos y diputados catalanes y muchos madrileños que se desplazaron a Barcelona. Yo creo que todo eso justifica la presencia de Telemadrid en la retransmisión de ese acto", ha proseguido Sánchez, quien ha sacado pecho del 12% de audiencia que cosechó la cobertura.

Al PSOE le ha reprochado la falta de críticas a Telemadrid cuando en 2017 cubrió una manifestación contra los pasos que daban los independentistas en el 'procés', en la que sí estaban los socialistas. "Esta vez no, pero me imagino que si aquella vez no protestaron y estaba adecuada la cobertura, me imagino que esta vez también lo estaría, aunque no fuera", ha deslizado.

Al hilo, ante las críticas a la cobertura de la cadena madrileña del mítin contra la amnistía organizado por el PP en la Plaza de Felipe II hace unas semanas, ha recordado que también se conectó con el presidente del Gobierno en funciones y líder del PSOE, Pedro Sánchez, durante la Fiesta de la Rosa, que tenía lugar el mimo día.

LA OPOSICIÓN NO VE "PLURALIDAD" Y EL PP DEFIENDE SU SERVICIO PÚBLICO

En las intervenciones de los grupos, el diputado de Más Madrid Pablo Padrilla ha negado que haya "pluralidad informativa" en Telemadrid y entiende que no se está "ofreciendo a la ciudadanía el servicio" que necesita sino que está vinculado a "un Gobierno", el del PP en Madrid.

Le ha requerido los "criterios" para que Telemadrid cubra "unos actos de partido y otros no", así como un listado de los "tertulianos" que intervienen en los programas, ya que ha deslizado que podría haber un sesgo ideológico en los mismos.

"Telemadrid hizo una cobertura informativa especial sobre un acto en Barcelona así que o miente usted cuando dice que ustedes simplemente hicieron la cobertura ordinaria no como otros medios o miente Telemadrid en sus redes sociales", ha afeado.

Por su parte, la parlamentaria del PSOE Tatiana Jiménez ha puesto en cuestión la "función de servicio público de Telemadrid" cuando con el viaje de la presidenta de la Comunidad, Isabel Díaz Ayuso, a la manifestación de Barcelona se fueron "equipos écnicos, reporteras, con un plato especial en Madrid, con tertulianos...".

Ha puesto en el foco la "desproporción" de los tiempos para este acto y también para el mítin del PP en Felipe II al que se dedicó "53 minutos además de la cobertura en la web y en las redes sociales además del Telenoticias". "La verdad es que no habíamos visto semejante cobertura de un acto político convocado por un partido político nunca en Telemadrid", ha afeado.

En el caso de Vox, la diputada Ana Velasco ha centrado su intervención en criticar la falta de equilibrio entre la atención de Telemadrid a los miembros del PP en la manifestación de Barcelona frente a "otros partidos" o a los convocantes.

Aunque entiende que estuvo bien que se retransmitiera este acto, se "centró en otorgar todo el protagonismo a los representantes del Gobierno de la Comunidad" y ha cifrado en 40 minutos el tiempo de los 'populares' durante la primera hora del programa frente a los 1,45 minutos de Vox y los 20 de la manifestación en general.

Por último, la representante del PP Paula de las Heras Tundidor ha defendido la pluralidad de Telemadrid y la cobertura de los "hechos noticiables". Ha aprovechado su intervención para cargar contra la amnistía y acusar al PSOE de "abandonar la sensatez".

"Por eso están incómodos cuando una televisión trata temas de interés general y no de interés intereses particulares", ha señalado la 'popular', quien ha afeado a los socialistas criticar a Telemadrid cuando TVE solo transmite "voces propalestinas" al tratar el atentado a Israel por Hamás.