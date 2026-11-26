Archivo - Archivo.- Logotipo del Metro de Madrid - Fernando Sánchez - Europa Press - Archivo

MADRID 26 Nov. (EUROPA PRESS) -

Cuatro líneas de Metro de Madrid (1, 4, 6 y 9) han sufrido afecciones en su servicio durante la mañana de este jueves por un problema de falta de suministro eléctrico ajeno a la compañía metropolitana.

Según ha explicado en un mensaje en su cuenta oficial en la red social 'X', las incidencias se han producido por una interrupción del suministro por parte de la compañía eléctrica, ajena a Metro.

Fuentes de la compañía metropolitana han explicado a Europa Press que la incidencia ha durado solamente 13 minutos, entre las 9.29 y las 9.42 horas, y ha provocado algún retraso sobre la frecuencia habitual de paso de los trenes.

Ha afectado a las líneas 1 (Pinar de Chamartín-Valdecarros), 4 (Argüelles-Pinar de Chamartín), 6 (la 'Circular') y 9 (Paco de Lucía- Arganda del Rey).

Minutos después de las 10 horas, la compañía metropolitana ha avanzado que el servicio se estaba normalizando de forma paulatina y ha pedido disculpas por los inconvenientes generados a los usuarios.