Afectados por las ayudas al alquiler se concentrarán los jueves de marzo frente a la Asamblea para que no les "obvien"

Publicado 23/02/2020 11:44:45 CET

El consejero de Vivienda asegura que la plataforma está "alentada" por partidos políticos

MADRID, 23 Feb. (EUROPA PRESS) -

Miembros de la Asociación para Personas Aptas Sin Ayudas al Alquiler (APASAA) se concentrarán frente a la Asamblea de Madrid los días 5, 12 y 19 de marzo, cuando hay sesión plenaria en la Cámara regional, para que los diputados regionales "no obvien el tema".

"Queremos mostrar nuestra indignación ante esta falta de transparencia en la concesión de ayudas al alquiler. Queremos que conste y que no obvien el tema de nuestra vulnerabilidad ante el resultado de la situación", ha explicado a Europa Press la portavoz de ASPASAA, Diana Chnaiker.

El pasado 13 de enero se publicó el listado definitivo de los 4.205 beneficiarios de estas ayudas --2.168 jóvenes de menos de 35 años y el resto varios grupos preferentes--.

Esta convocatoria, que forma parte del Plan estatal de Vivienda del Gobierno Central, contaba con un presupuesto de 17 millones de euros y registró 28.492 solicitudes. De ellas 8.325 cumplieron los requisito, pero 4.124 se quedaron fuera por "falta de fondos". De este presupuesto la Comunidad aportó un millón y el Ejecutivo central 16 millones de euros.

"La resolución que nos dan ante esta situación es completamente inaceptable, y que además ofrezcan la posibilidad de silencio administrativo ante nuestras quejas y reclamaciones sobre la transparencia, es inadmisible", ha censurado Chnaiker.

El pasado 6 de febrero esta plataforma se concentró frente a la Consejería de Vivienda y Administración Local para reclamar una reunión con el consejero del área, David Pérez, para que diese "al menos" cobertura a aquellos aptos pero que no han recibido la ayuda por esta falta de fondos.

En ese momento, la propia Chnaiker expuso que es un "porcentaje bajo" y que el Ejecutivo regional puede "asumir ese gasto", ya que es "poco" respecto al volumen de fondos con los que cuenta. Además, puso el acento en que desde la Comunidad se aportó a este programa un único millón de euros "al sector de jóvenes y nada para el sector preferente", del que forman parte personas con un grado alto de vulnerabilidad. "A nada que hubiese puesto otro millón se habría recibido el doble del Estado y no tendríamos que estar aquí ahora", criticó.

Ya entonces desde la plataforma advirtieron de que, en el caso de que se les hiciera caso omiso, acudirían a los tribunales por las "irregularidades" en la concesión de estas subvenciones.

"INTERÉS IDEOLÓGICO" DETRÁS DE LA PLATAFORMA DE AFECTADOS

Sobre esta plataforma el consejero ha deslizado en una entrevista con Europa Press que estaría promovida por "partidos políticos que quieren seguir usando la vivienda como instrumento propagandístico".

"Hay que recordar que los partidos de la extrema izquierda que tenemos en España su primer argumento desde el 15-M hasta los desarrollos que han ido teniendo, escisiones y distintas marcas siempre ha sido la vivienda", ha subrayado Pérez.

El consejero entiende que hay un "interés ideológico en alentar" a esta plataforma y que no se pone el foco en que además de los 20.000 no aptos y los más de 4.000 aptos pero no adjudicatarios por falta de fondos, sí que la recibieron 4.000 personas.

"Eso está siendo utilizado por determinada izquierda para poder armar con ello una polémica", ha incidido Pérez, quien ha apuntado que ellos han "respetado la transparencia" comunicaron que no recibirían la subvención porque no había fondos.