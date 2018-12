Aguado acusa a PP y PSOE de “bloquear” la comisión de universidades y defender un modelo basado en el “chanchullo”

Publicado 18/12/2018 13:29:51 CET

Asegura que desfilarán todos los que hayan tenido que ver con escándalos en la Universidad y si no da tiempo en esta Legislatura "en otra"

MADRID, 18 Dic. (EUROPA PRESS) -

El portavoz de Ciudadanos en la Asamblea de Madrid, Ignacio Aguado, ha acusado este martes a PP y PSOE de "bloquear" que se ponga en marcha ya la comisión de investigación de universidades y de defender "un modelo de Universidad basado en el chanchullo y no en el esfuerzo".

Así lo ha sostenido Aguado en rueda de prensa en la Cámara regional, tras la decisión de la Mesa de la Asamblea de postergar a febrero las sesiones de la comisión de Investigación de universidades en la Asamblea de Madrid.

PP y PSOE son los grupos que se opusieron a que haya una sesión este mes, porque consideran que "no había urgencia, que el calendario de febrero no se ve hasta enero y que no aprobaron un plan de trabajo en la primera sesión".

"Ambos partidos han bloqueado la comisión de universidades porque no quieren profundizar ni investigar los escándalos que afectan a la Universidad y porque quieren que todo siga igual. El PP y el PSOE prefieren que los títulos universitarios se obtengan por ir con el carné del partido entre los dientes antes que por capacidad académica", ha criticado Aguado.

En este punto, el portavoz de la formación 'naranja' regional ha calificado a ambos grupos como "un muro y un lastre para la regeneración y la transparencia". A su juicio, los "viejos partidos" se ponen de acuerdo únicamente para proteger sus privilegios y taparse las vergüenzas, y no para pactar presupuestos ni para regenerar las instituciones".

Asimismo, Aguado ha recalcado que "la Asamblea tiene la obligación de exigir responsabilidades políticas" para recuperar el prestigio de las Universidades madrileñas", por ello la comisión es necesaria para "extraer conclusiones útiles para reformar la Ley y que los escándalos en los centros universitarios no se vuelvan a repetir".

Para el portavoz de la formación 'naranja', los socialistas demuestran con su actitud en la Mesa "que solo querían el sillón de (la expresidenta regional) Cristina Cifuentes", ya que "no han traido ninguna reforma de la Universidad".

De hecho, Aguado ha comparado esta situación con la del Senado "donde parece que el PSOE también quiere dilatar en el tiempo la comisión de investigación sobre la tesis (del presidente del Gobierno), Pedro Sánchez". " Hoy se decide si se retrasa, vamos a ver si es fruto de un pacto nacional de PP y PSOE para que no venga aquí la exministra de Sanidad Carmen Montón ni el presidente del PP, Pablo Casado".

No obstante, ha asegurado que en esta comisión "desfilarán" todos aquellos que hayan tenido que ver con "escándalos" en la Universidad Pública y que si no da tiempo en esta Legislatura continuarán "en otra"

Sobre las medidas que afectan a Universidades, el portavoz de Ciudadanos ha señalado que, en esta Legislatura, solo se pueden sentir "orgullosos" de "la bajada de tasas universitarias" que exigió su grupo en el acuerdo de investidura y que salió adelante "gracias a los diputados naranjas".