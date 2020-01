Aguado acusa a Sánchez de "despreciar a todo el pueblo venezolano" y pide a Ábalos "un poco más de pudor"

Publicado 27/01/2020 12:48:02 CET

El vicepresidente de la Comunidad de Madrid, Ignacio Aguado, ha acusado este lunes al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, de "despreciar a todo el pueblo venezolano" al no reunirse con el presidente de la Asamblea Nacional de Venezuela, Juan Guaidó, y ha pedido al ministro de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana, José Luis Ábalos, "un poco más de pudor".

Ayer en una entrevista el ministro aseguró que mantuvo un encuentro con la vicepresidenta de Venezuela, Delcy Rodríguez, entre "unos 20 y 25 minutos", en los que no les dio tiempo "a tratar nada".

"Lo que vimos ayer en un programa de televisión fue un esperpento más, una oda a la mentira y constatamos la falta de pudor del ministro a la hora de mentir. Hubo una reunión entre la 'número dos' de Nicolás Maduro y un ministro de España y se le aconsejaba que no desembarcara en Madrid y eso es inexplicable", ha criticado Aguado a este respecto en declaraciones a los periodistas tras visitar IMDEA Nanociencia.

En este punto, ha indicado que no entiende esta situación cuando este fin de semana llegó a la región Guaidó y Sánchez "decidió no reunirse con él volviendo a despreciar a todo el pueblo venezolano". A Ábalos le ha pedido un "poco más de pudor" porque "no se puede mentir a la gente todo el tiempo" y se ha preguntado por qué no dejaron desembarcar a la dirigente venezolana permitiendo su "salida y una fuga teniendo la posibilidad real de haberla detenido".

"Nosotros desde el Gobierno vamos a hacer lo que hicimos el pasado fin de semana: recibir al presidente legítimo de Venezuela las veces que haga falta", ha aseverado el vicepresidente regional.