Aguado avisa a Vox que no cederá a reducir ayudas contra violencia machista y vería un “error” que impida rebaja fiscal

MADRID, 28 Feb. (EUROPA PRESS) -

El vicepresidente de la Comunidad de Madrid, Ignacio Aguado, ha avisado este viernes a Vox que no va a ceder a reducir subvenciones a entidades que luchen contra la violencia machista y cree que sería un "error" que no rectificara y no retirara la enmienda a la totalidad al proyecto de ley de deducciones fiscales del Gobierno regional

En declaraciones a los periodistas tras informar este viernes sobre las subvenciones a los ayuntamientos en un acto en el Centro Cultural Paco Rabal, Aguado ha recordado que la formación liderada por Santiago Abascal presentó dicha enmienda y mientras no la retiren entiende que "su voluntad es impedir que se lleve a cabo esa rebaja fiscal".

"Es un error, porque se va a beneficiar a muchas familias. Les pido que rectifiquen y retiren esa enmienda a la totalidad y se comprometan a votar a favor de una rebaja fiscal que es buena para el conjunto de los madrileños. Pero no dependen de nosotros, depende de Vox y de Rocío Monasterio que permita que apoyemos esta ley", ha lanzado.

El vicepresidente madrileño ha avisado que, al margen de lo que les pida Vox, ellos van a continuar trabajando dentro d ellos planes de contención del gasto, que va a parte de esa rebaja fiscal.

"Hay un plan de contención del gasto en la Comunidad y hay que contenerlo para bajar impuestos. Al margen de las peticiones que haga Vox, si pide que haya recortes en esta legislatura en materia de violencia de género está en su derecho pero nosotros nos opondremos", ha avisado.

En este punto, Aguado ha emplazado a Vox a que diga si quiere bajar impuestos en la Comunidad o se inventa "excusas" para votar en contra.