Aguado se compromete a crear 'Madrid Emplea', un programa para gestionar políticas de empleo y analizar el mercado

Actualizado 14/05/2019 15:19:19 CET

Mantendrá la bonificación del impuesto de sucesiones y lo extenderá

MADRID, 14 May. (EUROPA PRESS) -

El candidato de Cs a la Presidencia de la Comunidad de Madrid, Ignacio Aguado, se ha comprometido hoy a crear si llega a gobernar la región 'Madrid Emplea', un programa para gestionar políticas de empleo y analizar las tendencias del mercado laboral.

Así lo ha anunciado el aspirante de la formación naranja durante un encuentro con la CEIM en el que Aguado y la candidata de Cs al Ayuntamiento de Madrid, Begoña Villacís, han presentado sus propuestas a los empresarios madrileños. Los líderes madrileños de Cs se han comprometido a que a cada subida de impuestos de Pedro Sánchez, lo compensarán con una bajada, en el caso de Aguado en el tramo autonómico del IRPF.

De igual modo, la patronal madrileña ha expuesto a los líderes de Cs madrileños el Plan 400 Plus, que recoge propuestas para continuar la senda del crecimiento en la creación de empleo.

En su intervención, Aguado ha subrayado que su objetivo es "convertir la región en la más próspera de Europa" y ha reseñado que no se puede "permitir que haya otros objetivos". "Vamos bien con respecto a otras comunidades autónomas, pero no respecto a otras regiones europeas", ha incidido aludiendo a que en Madrid no ha habido "un proyecto marco definido sobre qué queremos que sea la región".

El candidato naranja ha recordado que la Comunidad de Madrid está en el puesto 28 del ranking de regiones competitivas, siendo su objetivo escalar puestos en esta lista. Para mejorar ese indicativo, ha abogado por reforzar la innovación, la fiscalidad --a la baja-- y la formación.

ACCESO A LA FINANCIACIÓN

Entre las medidas del programa de Aguado destaca su apuesta por que el tejido empresarial tengo acceso a la financiación con fondos públicos y privados.

En este punto, ha señalado que quiere que la Comunidad de Madrid sea intermediario con Europa para facilitar financiación al sector y que la Administración sea "una aliada" de los empresarios madrileños. También cree el candidato naranja que la Administración debe facilitar la innovación empresarial, llegando al pequeño comercio.

Asimismo, Ciudadanos apuesta por la fiscalidad a la baja y no tocará esta medida, que a juicio de Aguado funciona porque atrae inversiones y crea empleo.

Ante el anuncio del candidato socialista a la Comunidad de Madrid, Ángel Gabilondo de recuperar el impuesto de sucesiones, el líder de Cs en Madrid ha recalcado que desde su partido mantendrán la bonificación de este impuesto e incluso lo extenderán. Además, ha criticado que el socialista piense que la subida de impuestos sea "inocua".

En este punto, ha manifestado que se compromete a bajar en el tramo autonómico del IRPF cada subida de impuesto del Gobierno de Pedro Sánchez, en la líder de lo manifestado por el líder del partido, Albert Rivera, durante el mitin el pasado fin de semana.

En cuanto a los autónomos, ha expuesto sus medidas ya anunciadas de crear una dirección de autónomos y de bonificar el 100 por cien de la seguridad social del primer empleado indefinido que contrate cada autónomo.

Otras de sus medidas en este ámbito será la creación de una escuela de innovación para pequeños comerciantes y autónomos; y mayor capacidad de conciliación para este sector.