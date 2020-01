Aguado cree que el Gobierno "es todo menos progresista" y que representa "una suma de intereses partidistas"

Publicado 09/01/2020 13:19:14 CET

MADRID, 9 Ene. (EUROPA PRESS) -

El vicepresidente de la Comunidad, Ignacio Aguado, ha sostenido que el Gobierno de PSOE y Unidas Podemos "es de todo menos progresista" y que representa "una suma de intereses partidistas y personalistas".

"Yo no veo dónde está el progreso del Gobierno al poner al frente de un Ministerio de Consumo a un comunista cuyo referente es Cuba. Un Gobierno progresista no se apoya en nacionalistas excluyentes, no permite tener como socios a un partido que quiere liquidar la convivencia", ha lanzado en declaraciones a los medios, tras un acto en el IES Santamarca.

Según ha indicado, le da "mucha pena" ver como se pone en marcha un Gobierno que "nace prácticamente fallido" porque no representa el interés general sino una suma de intereses "partidistas y personalistas" que van a conducir a una "legislatura muy estéril". Además, ha sostenido que no se van a abordar las "grandes reformas de Estado" que necesita el país.

"Ojalá que está etapa de gobierno acabe pronto. Lo que sí quiero es lanzar a los madrileños un mensaje de tranquilidad porque en la Comunidad vamos a seguir defendiendo la libertad", ha manifestado.