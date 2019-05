Aguado cree se juegan "mucho" estas elecciones: "Se me abren las carnes de pensar que Errejón puede ser consejero"

Publicado 09/05/2019 12:03:21 CET

De Gabilondo dice que es "fiel" a Sánchez y Vox "hoy por hoy" no le interesa mucho

El candidato de Ciudadanos a la Presidencia de la Comunidad de Madrid, Ignacio Aguado, ha reconocido este jueves que los madrileños se "juegan mucho" estas elecciones autonómicas porque puede que el candidato de Más Madrid a la Comunidad, Íñigo Errejón, sea consejero de un gobierno socialista: "Se me abren las carnes".

En un desayuno informativo organizado por Europa Press, Aguado ha asegurado estar "satisfecho" con los resultados de la formación 'naranja' en las elecciones generales pero ha instado a "mirar al futuro" y que los madrileños sepan que se juegan "mucho" en los comicios del 26 de mayo.

"Errejón puede ser consejero de Economía en la Comunidad o vicepresidente, donde le sitúen. A mí se me abren las carnes. Y si resulta ser consejero agárrense la cartera, porque nos jugamos mucho que la Comunidad desacarrile. Hay que recordar lo mucho que nos jugamos en las elecciones autonómicas, porque PSOE, Errejón y Podemos pueden gobernar la Comunidad sino salimos en masa a votar como hicimos el pasado domingo", ha augurado.

Asimismo, cree que dejar un "Estado pequeñito en manos de Podemos" derivaría en "precariedad, intervencionismo y pobreza". Por ello, ha pedido el "voto útil para frenar al Sanchismo" y ese partido que puede frenarlo es, a su parecer, Ciudadanos" que tiene "el mejor proyecto y el mejor equipo".

"Los madrileños tendrán que elegir entre el proyecto de Errejón de poner en la Comunidad el modelo de tres comidas al día como en Venezuela, o convertirla en la región más próspera de Europa", ha lanzado.

En cuanto a que PP piense recuperar en Madrid el voto que se fue a Vox en las elecciones generales, el candidato de la formación 'naranja' a liderar la Comunidad , ha comentado que "de algo tiene que agarrarse un partido que a nadie se le escapa que está en descomposición e intenta motivarse".

A su juicio, PP "hoy por hoy no representa una alternativa ni a Sánchez ni al populismo". "El batacazo ha sido espectacular y el PP tratará de recomponerse, si es capaz, y la mejor encuesta la tuvimos el domingo de las elecciones ", ha sostenido.

En este punto, el candidato de Ciudadanos ha defendido que su líder, Albert Rivera, es el que de verdad hace "una oposición firme" y es el "verdadero líder de la oposición", siendo fiel a los españoles, mientras que PP "no lo puede ser porque ha perdido más de la mitad de sus escaños.

"Rivera es el líder natural y lógico y su equipo está arropándole para hacer frente al Sanchismo, porque cuatro millones de españoles que nos han votado no quieren más guiños a los populistas", ha sostenido.

PONER EN EL CENTRO DE LAS POLÍTICAS LA EDUCACIÓN

Por todo ello, para Aguado el proyecto que de verdad puede ganar, pese a que no es "una tarea fácil, es Ciudadanos, porque no dejaron de lado "sus empresas" con la idea de "estar en la oposición", por eso, en los cien primeros días de gobierno se ha comprometido a "revolucionar las oficinas de empleo, "con herramientas útiles".

Además, entres sus principales ideas está la de poner en el centro de sus políticas la educación, defender tanto la privada, como la concertada y la pública para que las familias puedan "elegir", mantener los centros de educación especial y acabar con los complejos de las reformas en las universidades públicas.

También, cree que hay que reinventarse en políticas sociales porque la Comunidad, por mucho que sea la más rica, si no hay equilibrio y no se gestiona bien, no se va a progresar y se quedaría "rota en dos".

GABILONDO NO SE HA SALIDO DE LA TESIS DE SÁNCHEZ

Preguntado por qué tiene el candidato del PSOE, Ángel Gabilondo, para que tenga tan claro que no le apoyaría en un supuesto Gobierno en la Comunidad, Aguado ha indicado que éste "no se ha salido ni una coma de la tesis" de Pedro Sánchez y que ha votado en la Asamblea en contra de rechazar los indultos a los "presos golpistas".

"Gabilondo es muy dado a hacer discursos muy académicos y le cuesta más mojarse en los temas pero quisimos que se mojara por un asunto de origen catalán pero que afecta a todos los españoles, queríamos saber si estaba a favor de los indultos a los presos golpistas y Gabilondo junto con Podemos voto en contra de rechazarlos", ha recordado.

De hecho, ha rememorado ese momento en el Parlamento madrileño, cuando, según Aguado, la bancada socialista se "rompieron las manos a aplaudir como si hubiera marcado un gol Iniesta". En este sentido, ha insistido en que Gabilondo "siempre ha sido fiel" a las palabras de Sánchez y que, en este caso, es una cuestión de "principios".

De Vox ha dicho que a lo mejor "no entran" y en el caso de hacerlo, puede que no sean decisivos". No obstante, sea lo que sea, "hoy por hoy" le "importa bastante poco" porque está convencido de que en Madrid la gente es "moderada" y "de centro", y es "positivo" que de huya de los "extremos".

"Madrid no necesita extremos, sino gestión, honestidad y proyecto y eso sólo lo tiene Ciudadanos", ha defendido, para reiterar que ellos van a trabajar para aglutinar al centro liberal. En este punto, sí que ha admitido que el sale a ganar para no tener que gobernar con nadie pero siendo "realista", si necesitan apoyos, tiende la mano al PP para sumar.