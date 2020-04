Aguado cree que Sánchez se anticipa al pedir a las autonomías infraestructuras para aislar a asintomáticos

MADRID, 6 Abr. (EUROPA PRESS) -

El vicepresidente de la Comunidad de Madrid, Ignacio Aguado, ha indicado este lunes que el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, se ha anticipado al pedir a las autonomías un listado de locales para aislar a positivos por coronavirus asintomáticos.

En una entrevista con 'esRadio', recogida por Europa Press, Aguado ha explicado que este aspecto fue lo que les solicitó el presidente en la última conferencia, pero cree que es un anuncio "apresurado" porque "se ha puesto antes el carro que los bueyes".

"No sabemos cuantas personas hay contagiadas en España y menos cuántas son asintomáticas, los datos que se publican son de personas que se han hecho la prueba en el hospital, pero habrá gente que ha podido pasar la enfermedad de forma leve o asintomática en sus casa. Sin saber de qué numero estamos hablando, cómo proponemos una medida de estas características", se ha preguntado.

El vicepresidente autonómico cree que "o no se ha pensado mucho" o "se han anticipado a una realidad" que no conocen, porque no se sabe el número de personas afectadas. "No sabemos el número de personas afectadas. Estamos hablando de que igual habría que aislar según el gobierno a cientos de miles de personas. Hoy por hoy con la información que tenemos no le veo demasiado recorrido a la propuesta", ha lanzado.

En este punto, Aguado ha insistido en poner "un mecanismo de aplicación de test rápidos de detección de anticuerpos, de personas que sean inmunes al virus" para saber en qué mapa están jugando, "pero sin que haya estos test masivos es difícil tomar decisiones".

Para el vicepresidente regional se debe extender el uso de mascarillas en toda España e implementarse test masivos: primero a sanitarios, después a población vulnerable y, por último, al conjunto de la población. "A partir de ahí, si hay que tomar medidas de estas características se tomarán, pero estas son un poco improvisadas; un brindis al sol", ha zanjado.