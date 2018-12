Aguado exige reformar la elección de consejeros de la Cámara de Cuentas y Garrido defiende su "independencia"

Publicado 13/12/2018 10:51:33 CET

El portavoz 'naranja' cree que PP y PSOE llevan años "repartiéndose los consejeros como si fuera un botín"

MADRID, 13 Dic. (EUROPA PRESS) -

El portavoz de Ciudadanos en la Asamblea de Madrid, Ignacio Aguado, ha exigido este jueves a los grupos parlamentarios de la Cámara regional reformar la elección de los consejeros de la Cámara de Cuentas mientras que el presidente de la Comunidad, Ángel Garrido, ha defendido que es un organismo "independiente".

Durante la sesión de control del Pleno, Aguado ha sostenido que así debería ser pero no es porque PP y PSOE llevan "20 años repartiéndose los consejeros como si fuera un botín". "¿Es independiente una Cámara en la que siete consejeros llevan toda su vida vinculados al PP?", ha cuestionado.

El portavoz de Ciudadanos ha remarcado que desde su formación no participarán en dicho reparto ni contribuirán a "perpetuar el modelo". Por ello, ha propuesto concretamente cambiar el sistema de elección de sus consejeros, que sea la Asamblea quien elija al presidente "por mayoría cualificada", para que no sea "de unos ni de otros".

"Ustedes ya han votado en contra de quitar aforamientos, de limitar mandatos, de crear una figura que defienda a los denuncian corrupción... Solo les pido que no se opongan, ¿de qué lado están? ¿Están a favor de los que hablan de regeneración o de los que la ejercen?", ha espetado.

A estas palabras ha contestado el presidente regional, quien ha indicado que si la Cámara de Cuentas no se ha reformado es porque Ciudadanos no ha sido capaz de llegar a ningún "consenso". En todo caso, ha defendido que ya tiene "plena independencia orgánica y funcional". "Orgánica porque no depende del Gobierno, que a quien fiscaliza, sino de la Asamblea y funcional porque deriva de las mayorías establecidas de los consejeros", ha explicado.

Para Garrido, lo que Aguado no debe hacer es "deslegitimar" a la Cámara regional "solo para acusar a lo que toque en cada momento". Aunque, ha apuntado que sí se podría hablar de exigir mayor nivel de cualificaciones a los consejeros, más años de ejercicio profesional o de incrementar supuestos de incompatilidad.

Pero, el dirigente autonómico ha sostenido que le resulta "absurdo" que lo que se cambia sea el número de consejeros elegidos por la Asamblea, "como si eso entrañará un vicio de origen". "¿Me quiere explicar por qué siete no pueden estar cualificados y uno sí? ¿Dónde está el número mágico", ha preguntado.

"La única razón de pedir que el modelo sea una sola persona es que es como el modelo anglosajón, antes el modelo lombardo, ahora el anglosajón... ¿No le gusta nada de España?", ha lanzado.