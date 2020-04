Aguado insiste en que seguirá defendiendo la salida de niños y no es partidario de "aprobados generales"

MADRID, 16 Abr. (EUROPA PRESS) -

El vicepresidente de la Comunidad de Madrid, Ignacio Aguado, ha insistido este jueves en que seguirá defendiendo la salida de los niños de sus domicilios y ha indicado que no es "partidario" de aprobados generales a alumnos y sí de que haya evaluación del tercer trimestre del curso.

En una entrevista en 'Cuatro', recogida por Europa Press, Aguado ha comparado a la gente "privilegiada" que pueden salir a una terraza o un balcón, con aquellas familias que con hijos llevan más de un mes sin poder dar un paseo con ellos, algo que le parece "muy preocupante".

El vicepresidente autonómico, pretendía que la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, trasladase esta petición el domingo al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, durante la conferencia de presidentes autonómicos. "No hubo acuerdo pero voy a seguir defendiéndolo, igual que lo hacen otros líderes nacionales como (Alberto) Núñez Feijoo, en Galicia, o el propio alcalde de Madrid, José Luis Martínez Almeida", ha aseverado.

Sobre que la ministra de Educación, Isabel Celaá, defienda la "promoción general" para que los alumnos no suspendan el tercer trimestre del curso, el vicepresidente regional ha indicado que no están de acuerdo con este aspecto ni tampoco con que las comunidades decidan qué alumnos pueden pasar de curso dependiendo del número de suspensos.

"No somos partidarios de aprobados generales. Hay que hacer una evaluación contando con los resultados de los dos primeros trimestres y de un tercero que tenga un carácter académico. En caso de no haber normalidad en este último trimestre se hará un mecanismo de evaluación individualizada", ha propuesto.

A su juicio, lo ideal es que se evalúe a los alumnos de forma presencial, pero si no se pudiera se de hacer una evaluación online. "No me gustan los aprobados generales. Hay que aprobar el esfuerzo y quien estudia tiene que tener mejor nota que aquellos que no lo hacen", ha defendido.

REDISEÑAR RESIDENCIAS

En otro orden de cosas, Aguado ha asegurado que ya se están repartiendo test en todas las residencias y se están haciendo, pero que se encuentran en un proceso de averiguación de las personas que resultan positivo y cuáles no para "poder actuar en consecuencia.

Ha reconocido que el sistema residencial en Madrid y "en toda España" no está diseñado para una epidemia de estas característcias "ni para tener camas de UCI ni para prestar atención sanitaria hospitalaria".

Por ello, cuando pase esta crisis el vicepresidente autonómico ha apostado por plantearse qué hacer al respecto con ellas y como rediseñarlas. No obstante, ha celebrado que ya se está reduciendo el número de fallecimientos en residencias y espera que en las próximas semanas se reduzca más.

Por último, al ser preguntado sobre si la vuelta al ocio nocturno debería ser con guantes y mascarillas, Aguado ha insistido en que si se quiere desconfinar a la población se tiene que producir el "uso obligado" de mascarillas a todo el mundo, extendiendo los test de forma masiva a sanitarios, críticos, vulnerables y, después, al resto de la población.