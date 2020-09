Aguado pide a los madrileños "respeto" para las normas acordadas: "Podéis elegir entre ser virus o vacuna"

MADRID, 18 Sep. (EUROPA PRESS) -

El vicepresidente de la Comunidad de Madrid, Ignacio Aguado, ha hecho un llamamiento hoy a la responsabilidad ciudadana y ha pedido a los madrileños "respeto" hacia las normas de restricción que han acordado hoy.

"Vais a poder elegir entre ser si virus o vacuna. Podemos decidir ser virus y colaborar con nuestros comportamientos a extender y propagar el virus entre familiares, amigos, negocios, compañeros de trabajo y que todo esto sea en balde o podemos elegir ser vacuna, tener hábitos saludables, seguros, higiénicos, protegernos y proteger a los nuestros, usar mascarilla", ha expuesto el vicepresidente en rueda de prensa en la Puerta del Sol, acompañando a la presidenta, Isabel Díaz Ayuso, y al consejero de Sanidad, Enrique Ruiz Escudero.

Así, ha pedido "respeto" a las normas que se van a aplicar para combatir esta pandemia, porque parar a este virus "está en manos de todos". "No digo que sea la única responsabilidad de los ciudadanos, pero sí es decisiva y fundamental y la única forma de salir de esta situación", ha lanzado.

En este punto, el vicepresidente regional ha pedido también que no se busquen "culpables" entre administraciones porque el verdadero culpable "está identificado", que es el virus. "El virus coge carrerilla, se envalentona cuando nosotros no nos dedicamos a lo que nos tenemos que dedicar. Tenemos que trabajar coordinadamente y conjuntamente para buscar soluciones y creo que es justo reconocer que la situación en la Comunidad de Madrid no va mejor, va peor", ha insistido.

Asimismo, el vicepresidente madrileño ha vuelto a solicitar "una tregua política" para que "baje la espuma y la crispación", por lo que ha agradecido al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, que haya aceptado la petición de reunión realizada por la presidenta, que "abre una nueva ventana de oportunidad para tomar decisiones de forma eficaz".

Por eso, de la reunión del próximo lunes espera "mucho" espero del Gobierno de España y que se comprometa a poner los recursos necesarios para que desde la Comunidad puedan "implementar las medidas". "Necesitamos sentarnos, poner estas medidas en marcha ya y contar con el apoyo y el respaldo del Gobierno de España que es el que tiene todas las herramientas necesarias para que la implementación de estas medidas sean un éxito", ha lanzado.

Por último, ha reconocido que esto, "como liberal", es seguramente "lo más doloroso" que ha tenido que hacer en su vida.

