Aguado promete una red de servicios de guardería en todos los hospitales públicos de la Comunidad

Actualizado 09/05/2019 10:22:20 CET

MADRID, 9 May. (EUROPA PRESS) -

El candidato de Ciudadanos a la Comunidad de Madrid, Ignacio Aguado, ha anunciado este jueves que si logra ser el presidente regional creará una red de servicios de guarderías en todos los hospitales públicos de la región para los profesionales sanitarios, los pacientes y sus familias.

Así lo ha anunciado Aguado en un desayuno informativo organizado por Europa Press, porque cree que estos profesionales tienen un horario "complejo", y "parece una tontería" pero no para quiénes no saben "con quién dejarán a sus hijos". "Hace falta que no espantemos a los profesionales de la sanidad y hay que retenerlos y atraerlos a todos y que se sientan a gusto", ha lanzado.

Esta medida, que ha calculado que tendrá un coste medio de 100.000 euros por hospital, unos tres millones de euros en la totalidad de los centros hospitalarios, también está pensada para las familias que tienen que cuidar a un familiar y "necesitan a alguien con quién dejar el niño".

De hecho, ya existe un hospital, el de Fuenlabrada, que cuenta con esta guardería y cree es "necesario" que se extienda este formato a todos los hospitales para que los profesionales estén a gusto con la Sanidad" en la región.

Además, Aguado ha señalado que su objetivo es que la Sanidad, aparte de que cuente con "toda la tecnología", cure "en el menor tiempo posible", de "la mejor forma posible" y "sin dolor", sin que la sanidad pública "esté guiada por la ideología, poniendo al ciudadano en el centro de todas las políticas".