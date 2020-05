Aguado ve a Madrid el lunes en fase 1 pero pide no tomarlo como una "falsa sensación de victoria" ante el virus

MADRID, 22 May. (EUROPA PRESS) -

El vicepresidente de la Comunidad, Ignacio Aguado, ha sostenido que tiene sensaciones "muy positivas" acerca de que Madrid pase a la fase 1 de la desescalada este lunes pero pide a los ciudadanos no tomarlo como una "falsa sensación de victoria" ante el coronavirus, al que todavía no se ha derrotado.

En declaraciones a los medios de comunicación, en las instalaciones de Metro de Madrid, ha hecho hincapié en que este jueves en la reunión bilateral entre el Ministerio de Sanidad y la Consejería, les felicitaron por "la labor hecha en los últimos días y en las últimas semanas. "Todo apunta a que pasaremos de fase. Aún así todavía no está decidido, no está comunicado formalmente. Queremos ser prudentes y precavidos, ha señalado.

Pero el dirigente madrileño ha recalcado que esto no tiene que suponer para los ciudadanos "una sensación de felicidad desmedida" o de pensar que se ha ganado "la batalla", sino todo lo contrario debe suponer "un ejercicio mayor de responsabilidad".

En esta desescalada, según ha insistido, se tiene que ir "avanzando poco a poco" y, por supuesto, ha subrayado que es importante que se use la mascarilla en el día a día "para seguir garantizando" que se puedan dar pasos y que poco a poco se pueda ir pasando a las siguientes fases y se recupere "la normalidad en la Comunidad".

Aguado ha reiterado la necesidad de "ser especialmente prudentes" desde el lunes así como no tomarse "una falsa sensación de victoria" porque no se ha ganado "la batalla al virus" sino que se entra en el primer nivel de cuatro. "El virus sigue estando ahí fuera, que el confinamiento lo único que ha permitido es que las urgencias no colapsen, que el sistema sanitario no colapse, pero no hemos ganado al virus. Al virus le ganaremos cuando encontremos vacuna", ha manifestado.

Por otra parte, ha incidido en su confianza en que se puedan ir superando fases "muy rápidamente" y ha desvelado que la intención del Ejecutivo es pedir el cambio "lo más rápido posible", siempre y cuando cumplan los criterios y estén en condiciones.

RECURSO AL TS

Preguntado por si mantienen el recurso ante el Tribunal Supremo por haberles denegado pasar de fase en dos ocasiones anteriores, Aguado ha respondido que sí porque detrás de él lo que hay es "una necesidad y una petición de transparencia".

"Al Gobierno no nos queda claro qué criterios se siguieron con otras autonomías, si eran análogos a los que se usaron con la Comunidad. No sabemos qué expertos están tomando las decisiones por nosotros, quienes son los que deciden si pasamos o no de fase. Faltaba información es lo que demandamos en los tribunales", ha declarado.