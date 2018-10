Aguirre: "Si fuera Rajoy elegiría a las personas que mejor encarnen los principios y valores del PP"

Actualizado 26/01/2015 10:47:20 CET

MADRID, 26 Ene. (EUROPA PRESS) -

La presidenta del PP de Madrid, Esperanza Aguirre, ha señalado este lunes que si ella fuera Mariano Rajoy y tuviera que decidir los candidatos para las próximas elecciones municipales y autonómicas elegiría a la persona que mejor "encarne los valores y principios del PP".

"Si fuera Mariano Rajoy elegiría a las personas que mejor pudieran encarnar, representar y aplicar si gana (las elecciones) los principios y valores del PP", ha indicado Aguirre en una entrevista en Antena 3, recogida por Europa Press, al ser preguntada por sus aspiraciones a la Alcaldía de Madrid.

En este punto, ha subrayado que ella no quiere que "se diga que ahora que vienen mal dadas" ella se quiere "hacer de rogar". Lo que Aguirre dice es que ella está "disponible" si el partido piensa que es "útil para cualquier puesto". No obstante, ha reiterado que ella ya dio un "paso atrás en la primera fila de la política" y que lo hizo cuando el PP "estaba en el mejor momento de su historia".

La expresidenta de la Comunidad de Madrid también ha confirmado que durante este fin de semana, que se ha celebrado la Convención Nacional del PP en Madrid, ha estado sentada al lado de Mariano Rajoy "durante muchísimo tiempo" pero que de candidatos "no se habló". Tampoco ha hablado de este tema con la secretaria general de su partido, Maria Dolores de Cospedal, ha apostillado.

Sobre si ella piensa que es la mejor candidata para la Alcaldía, Aguirre cree que no es "buen juez" de si misma y que eso hay que preguntárselo en "esas encuestas que dicen que tienen" y que, según dice, ella no ha visto.

Lo que sí tiene claro es que desde el año 1991, cuando el PP llegó a la mayoría absoluta, han "sido el partido favorito de los madrileños" porque han "hecho las políticas" de sus "principios" conjugando la garantía de la educación, la sanidad y los servicios sociales con "acrecentar la libertad de los ciudadanos". QUE IMPEREN LOS PRINCIPIOS Y VALORES

Sobre la convención de este fin de semana, Aguirre también ha dicho que se ha celebrado en un momento en el que "por fin" se puede decir que el "Gobierno de España le ha dado la vuelta a la situación económica" y que aunque hay que seguir haciendo reformas "sin ninguna duda" ahora ya se puede hacer que los "principios y valores" del PP "sean los que imperen" en las políticas que hagan, en todos los niveles"

Asimismo, se ha referido al discurso del presidente de honor del partido, José María Aznar, destacando que "tuvo cosas positivas", sobre todo cuando habló de "ilusionar con las soluciones que han traído prosperidad" mientras que "otras políticas que se proponen por otros partidos han traído la destrucción de empleo y de crecimiento económico".

"Me parece que el discurso de Aznar estuvo muy bien y no estoy para poner peros en los discursos de Aznar... Lo que dijo tiene razón", ha señalado Aguirre tras ser preguntada en varias ocasiones si no echó en falta algún mensaje de apoyo a la labor de Mariano Rajoy al frente del partido y del Gobierno.

Aguirre también se ha pronunciado sobre Luis Bárcenas. No ha querido comentar sus declaraciones y, en su opinión, lo que tiene que explicar es "cómo siendo tesorero de un partido ha podido abrir una cuenta en Suiza con 4O y tantos millones de euros". "Si son legales los ingresos tendrá que pagar impuestos y si son ilegales, tendrá que ser juzgado, y si es condenado, volver a entrar en la cárcel", ha dicho.

La presidenta madrileña ha descartado que haya existido un "pacto oculto" para sacarle de la cárcel. "¡Cómo va a haber pactos! No creo que al PP se le hubiera ocurrido sacar a Bárcenas justo en su convención... todo lo contrario...", ha opinado.