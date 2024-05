Albert cree que el Gobierno debería incentivar la contratación de víctimas de violencia machista y no crear un subsidio

"El Ejecutivo habla mucho de cogobernanza, pero en la última Conferencia Sectorial no se habló de este subsidio", critica



MADRID, 6 May. (EUROPA PRESS) -

La consejera de Economía, Hacienda y Empleo de la Comunidad de Madrid, Rocío Albert, ha manifestado que el Gobierno de España "debería" ayudar e incentivar la contratación de víctimas de violencia machista y no crear un subsidio.

Lo ha asegurado este lunes después de que la vicepresidenta segunda y ministra de Trabajo y Economía Social, Yolanda Díaz, haya anunciado que, en el marco de la mesa de diálogo social para la reforma del nivel asistencial del desempleo, se creará un subsidio específico para víctimas de la violencia machista y se permitirá la compatibilidad entre prestación contributiva de desempleo y un trabajo.

"Todo lo que sea ayudar a las personas que han sufrido violencia de género nos parece bien. Ahora, creemos que en lugar de presentar un subsidio, el Ejecutivo central debería hacer como la Comunidad de Madrid y otras regiones, que es ayudar e incentivar la contratación", ha señalado la consejera a los medios de comunicación.

En este sentido, Albert ha recordado que desde las agencias de empleo "ayudan a las personas que están en una situación especialmente difícil a encontrar un puesto de trabajo y ofrecen incentivos para su contratación".

"El Gobierno de España habla mucho de cogobernanza, pero hace más de un mes tuvimos una Conferencia Sectorial y en ningún momento nos habló de este subsidio. Creemos que es más eficiente dar incentivos a la contratación y buscar cómo estas mujeres se incorporan al mercado de trabajo", ha zanjado.

SOBRE EL SUBSIDIO

En declaraciones a TVE recogidas por Europa Press, la ministra recordó que en la reforma del subsidio que se propuso en su día y que tumbó el Parlamento se permitía compatibilizar el subsidio por desempleo con un empleo. "Pues ahora damos un paso más y permitimos la compatibilidad con la prestación contributiva de desempleo", señaló la vicepresidenta.

La legislación actual permite compatibilizar la prestación contributiva o el subsidio por desempleo con el trabajo a tiempo parcial y con el trabajo autónomo. Sólo si se es mayor de 52 años y se cobra un subsidio se puede simultanear esta ayuda con un contrato a tiempo completo indefinido o temporal, siempre que la duración sea superior a 3 meses.

La vicepresidenta afirmó que los sindicatos están aportando medidas "muy positivas" en la negociación, como la eliminación de los subsidios parciales, que ahora se cobrarán íntegros, en los casos de trabajadores a tiempo parcial que se queden en paro.

De este modo, añadió Díaz, se corregirá un aspecto legal que tenía impacto de género, pues perjudicaba fundamentalmente a las mujeres, y de la que venía advirtiendo a España el Tribunal de Justicia Europeo.

La reforma del subsidio es uno de los hitos vinculado al cuarto desembolso de los fondos 'Next Generation UE' y al que el Ejecutivo debe dar respuesta antes del 20 de mayo, momento en el que se acaba la prórroga de dos meses que España acordó con Bruselas para la evaluación de este desembolso, que asciende a una cuantía de 10.021 millones de euros. No obstante, el Gobierno no descarta por ahora pedir una nueva prórroga.