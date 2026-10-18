El alcalde de Leganés cree que los españoles "no pasarán por alto la corrupción" del PSOE en el 29N

El alcalde de Leganés, Miguel Ángel Recuenco, posa para Europa Press, a 15 de octubre de 2026, en Madrid (España). - Fernando Sánchez - Europa Press

MADRID 18 Oct. (EUROPA PRESS) -

El alcalde de Leganés, Miguel Ángel Recuenco, ha afirmado que los españoles "no pasarán por alto la corrupción" del PSOE en las elecciones generales del 29 de noviembre y que también tendrá en cuenta que están "más empobrecidos".

En una entrevista con Europa Press, el regidor ha valorado que los ciudadanos van a "castigar todo", en concreto, "todos los casos de corrupción que están rodeando al PSOE", por lo que cree que tendrán "su castigo", así como por las políticas que han implementado.

Recuenco considera que cualquier español sabe que es ahora "más pobre que hace ocho años", un tiempo en el que la carestía de vida "ha subido y los salarios no han subido de la misma manera", por lo que ha criticado la "política económica nefasta" del Gobierno de la nación.

También, se ha referido a la vivienda al afirmar que ha pasado en ocho años a ser el "problema principal" de los españoles, algo que "le tiene que pasar factura".

A nivel municipal, el alcalde ha señalado que Leganés "es de sus vecinos" y que con el anterior gobierno socialista quería que sus vecinos tuvieran "una mentalidad muy empobrecida".

"Siempre escuchaba ese mensaje de no nos quieren aquí a los del sur, siempre nos tienen desprestigiados y mira, nosotros somos gente brava, gente que no nos cuesta sudar y conseguir lo que nos propongamos en esta vida. Gente con ilusión, con fuerza y con ganas", ha expresado.