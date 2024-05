Alcalde de Móstoles quiere "revolucionar" el municipio para que pase de ciudad dormitorio a tractora de talento

MADRID, 23 May. (EUROPA PRESS) -

El alcalde de Móstoles, Manuel Bautista, ha asegurado que su objetivo, tras haber ganado hace un año las elecciones municipales, es "revolucionar" el municipio y colocarlo "en el lugar que se merece", poniendo en marcha iniciativas para que deje de ser ciudad dormitorio y se convierta en ciudad que atraiga a talento y empresas.

En una entrevista anoche en 'Canal 33 TV de Madrid' recogida por Europa Press, el alcalde recordó que se presentaron ante los ciudadanos hace un año con un proyecto de 166 medidas frente a otro, el que hasta entonces gobernaba la ciudad, "que la había paralizado durante ocho años", y ha subrayado que ellos "fueron creíbles".

Ahora, gobiernan con Vox el municipio, a través de una coalición, que según el regidor, "está funcionando como un reloj en el objetivo de mejorar la vida de los mostoleños".

"Al llegar a la Alcaldía me encontré un Móstoles sin presupuestos, donde no se podían pagar subvenciones nominativas, donde había dinero de remanente porque no eran capaz de invertirlo, un Móstoles totalmente paralizado", detalló.

Ante esta situación, Bautista destacó que la principal medida que tomaron fue una bajada impositiva con las ordenanzas fiscales, aprobando un presupuesto municipal con el objetivo de que en 2023 ya no haya deuda "para afrontar las grandes inversiones".

"Hemos puesto en marcha medidas contra la soledad no deseada, medidas deportivas, culturales y de atracción de empresas. Desde hace 10 meses en Móstoles solo se habla en positivo. Hemos bajado el IBI, la transmisión mortis causa, hemos puesto una alfombra roja a la inversión, un plan potente de ayuda al pequeño comercio y la hostelería", añadió.

En la entrevista, el primer edil mostoleño ha señalado que se encontraron con 1.700 solicitudes de urbanismo sin tramitar, por lo que se concedían las licencias en dos años. "Nosotros hemos logrados que se den en tres meses. Eso hace que Móstoles sea atractivo. Además, este mes ha sido el mejor en bajada de número de parados en el sur de Madrid", agregó.

EL WIKINZ CENTER 2, EN MÓSTOLES

Entre los proyectos de legislatura está abrir el gran pabellón multiusos, que Bautista ha denominado "el Wikinz Center 2". También comentó que la ciudad tenía 4 millones de metros cuadrados para desarrollar. "Somos la ciudad más grandes desde Lisboa a hasta Madrid y por eso tenemos que dejar de ser una ciudad dormitorio y, al contrario, que vengan gente, no que salga", indicó.

Para ello, quieren que se levante un gran centro comercial en Móstoles porque es el único municipio de más de 200.000 habitantes que no tiene un cine ni tampoco una tienda de Inditex.

El alcalde achacó estas carencias al anterior Gobierno socialista liderado por Noelia Posse. El Ayuntamiento le acaba de demandar por el caso ITV. "Nosotros velamos por los intereses de los mostoleños y por eso queremos que el daño reputacional que este caso ha hecho a Móstoles termine y se resarza, y que esa deuda vuelva a las arcas municipales para dar becas y crear infraestructuras", mencionó, al tiempo que criticó los casos de "enchufismo" del anterior equipo de Gobierno.

VIVIENDAS Y TRANSPORTES

Durante la entrevista en Canal 33, Bautista rememoró que la primera medida que tomaron en la Alcaldía fue desbloquear las 419 licencias para construir viviendas del Plan VIVE de la Comunidad y desarrollaron la R-1, R-4 Y R-5, donde se pretenden construir varios miles de pisos. "El Urbanismo es un motor importante en el desarrollo de cualquier ciudad. Para nosotros los jóvenes son tan importantes que queremos que tengan esa vivienda, ese cine y ese ocio", apuntó.

En ese punto, el regidor mostoleño espera cuanto antes esa orden del BOE para poner en marcha las conexiones con el PAU4 y pide al Ministerio que remodele la estación de Cercanías del Soto, que está "muy deteriorada".

En el capítulo de demandas al Gobierno regional, Manuel Bautista quiere que la Línea 10 de Metro llegue a la estación de Manuela Malasaña, que ponga a la venta pronto las parcelas del Móstoles Tecnológico y que se agilice la terminación del centro de salud del PAU-4, el centro educativo Maruja Mayo y palacio de justicia. "Además de las reformas del alcantarillado, la Comunidad está cumpliendo todos los compromisos que había prometido", declaró.

En cuanto a sus competencias municipales, el alcalde ha recordado que ha puesto en marcha en la almendra central la obligatoria Zona de Bajas Emisiones y ha reabierto la plaza de toros tras 10 años cerrada "por cuestión ideológica". "Móstoles tiene afición taurina y con su reapertura hemos acabado con el sectarismo, el que quiera que vaya y el que no quiera que no. Tuvimos en abril la plaza de toros llena y en junio va a albergar las dos finales de la Copa Chenel", apuntó.

Por último, Bautista apuesta por el deporte y por ello trabaja para lograr que Móstoles sea Ciudad Europea del Deporte en 2026. "En una ciudad moderna el deporte es importante y por eso queremos posicionar a Móstoles con el deporte, porque tenemos una gran población deportiva, con grandes figuras", subrayó.

"Estoy muy orgulloso del equipo de fútbol sala femenino en primera división, pero Móstoles se merece tener más equipos en primeras categorías en varios deportes. El Ayuntamiento lo apoya porque el deporte de élite te posiciona y tanto retorno en marca y como el económico es evidente", finalizó.