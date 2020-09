El alcalde de Rivas traslada sus condolencias a la familia de la joven hallada muerta

MADRID, 10 Sep. (EUROPA PRESS) -

El alcalde de Rivas-Vaciamadrid, Pedro del Cura (IU), ha trasladado sus condolencias, y las del Ayuntamiento, a la familia de Mayte Cantarero Parlón, la joven desaparecida el domingo en la localidad y cuyo cuerpo ha sido hallado este jueves en una zona muy cercana a la laguna del Campillo.

"Por desgracia, Mayte Cantarero Parlón, la joven desaparecida en Rivas, ha aparecido muerta. Nuestras condolencias a la familia, tiene desde ya al Ayuntamiento a su entera disposición", ha señalado el regidor ripense en su cuenta de Twitter, donde también ha agradecido el trabajo Guardia Civil, Policía Local, Protección Civil y Bomberos por sus tareas de búsqueda.

La concejal de Seguridad Ciudadana, Yaiza García, ha explicado que, en la mañana de este jueves, se había logrado acotar la zona según los datos de "los servidores de las compañías telefónicas", que dieron el punto donde "el teléfono daba señal" por última, donde finalmente ha aparecido el cadáver de la joven.

"Ha aparecido en una zona escarpada, que no era fácil verlo a simple vista. Ha tenido que ser por el aire donde se la ha podido localizar", ha añadido García, quien ha explicado que "hay una zona de paseo, pero por encima de donde ha aparecido", por lo que no se descarta que hubiera caído desde arriba, ya que "la zona donde ha aparecido el cuerpo no era transitable".

COLABORACIÓN EN EL DISPOSITIVO DE BÚSQUEDA

La edil ha subrayado que desde el Ayuntamiento se ha estado colaborando "con todos los medios municipales que tenemos a nuestro alcance", como Protección Civil, drones, Policía Local, tanto a pie como en moto de campo, además de que también se han activado unidades de rescate caninas y voluntarios de Rivas Vaciamadrid.

Los agentes de la Guardia Civil, junto a efectivos de Protección Civil y Policía Local de Rivas-Vaciamadrid, llevaban varios días buscándola en el Parque del Sureste de Rivas. La búsqueda de esta joven de origen cordobés de 27 años se basaba en los testimonios de las últimas personas que la vieron en la zona de los Campamentos.

La hermana de Mayte explicó que salió sin avisar de la casa de la urbanización en la que viven a las 17 horas del domingo y desde entonces no saben nada.

"Solo se llevó el móvil, unos auriculares y el tabaco. Nunca se había fugado ni tenía motivos para ello. Además, siempre que iba a algún sitio le decía a su madre dónde no va a salir y siempre nos avisaba", señaló.

La familia interpuso al día siguiente una denuncia en el cuartel de la Guardia Civil, que lleva la investigación de la desaparición y ha establecido un dispositivo de búsqueda. El teléfono de la joven perdida dio tono hasta la 1 de la madrugada del lunes, que ya responde como apagado o fuera de cobertura.