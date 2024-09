'El alcalde de Zalamea', de José Luis Alonso de Santos, inaugura la aventura de los Teatros del Canal en el Siglo de Oro

Habrá cinco espectáculos con diferentes visiones de la literatura de España e Hispanoamérica



MADRID, 17 Sep. (EUROPA PRESS) -

'El alcalde de Zalamea', primera producción de José Luis Alonso de Santos como director residente de Teatros del Canal, inaugura este jueves la nueva aventura de los Teatros del Canal en el legado del Siglo de Oro de la literatura escrita, con versiones actuales de España e Hispanoamérica.

Un total de cinco espectáculos de la nueva temporada de Teatros del Canal se exhibirán entre septiembre y junio. A estos montajes de autores como Calderón, Sor Juana Inés de la Cruz y Fernando de Rojas se sumarán otros de clásicos europeos como Shakespeare y Aristófanes.

"El teatro solo se hace desde y con el cariño. Queremos transmitir nuestra cultura y nuestros valores. Con Calderón, empezamos una programación que tendrá presente nuestros clásicos, Madrid y España", ha destacado el consejero de Cultura, Turismo y Deportes, Mariano de Paco, en la presentación de la programación.

Desde la Casa Museo de Lope de Vega, ha recordado que la presidenta, Isabel Díaz Ayuso, anunció en el Debate del Estado de la Región que declarará Bien de Interés Cultural (BIC), en la categoría de Patrimonio Inmaterial, el Siglo de Oro, la Edad de Plata y la Cultura urbana.

"La dramaturgia del Siglo de Oro ha tenido una importancia decisiva en la evolución posterior del teatro español. Temas como la transparencia política, la ética o los derechos, tan vigentes en la actualidad, ya estaban presentes en estos textos que siempre nos aportan algo novedoso por mucho que conozcamos el argumento. Vamos a defender nuestra cultura y a representarlo", ha recalcado.

NUEVAS VISIONES DE LA LITERATURA ESPAÑOLA

Así, 'El alcalde de Zalamea' planteará en la visión de Alonso de Santos el problema de la tolerancia a partir del enfrentamiento entre un labrador y un militar que viola a la hija de aquel, y las consecuencias que este hecho acarrea a los personajes.

"Un total de 30 creadores hemos debatido estas versiones. Nosotros hacemos política, confrontación, pensamiento múltiple, complejidad y arte en el escenario. No se puede hacer abuso de poder y no es posible que la dignidad no esté de moda. El honor y la verdad son importantes", ha defendido el director.

El montaje, que permanecerá en cartel hasta el 13 de octubre, plantea cuestiones actuales como la violencia contra las mujeres, el abuso de los poderosos y de la mentira, y el uso de las leyes en beneficio propio. El actor Antonio Querejeta, que interpretará a Pedro Crespo, ha asegurado que es "una gran responsabilidad" hacer este papel. "Cada vez que repasas el texto te maravillas de la arquitectura de la literatura", ha subrayado.

Por otro lado, Canal Hispanidad, la nueva puerta de entrada en Teatros del Canal de la escena latinoamericana, acogerá del 3 al 8 de diciembre 'Celestina', la versión en clave afrocubana que ha realizado Fundarte de Miami en colaboración con Teatro El Público de La Habana de la obra capital del Renacimiento español escrita por Fernando de Rojas.

Con hechuras carnavalescas, esta versión irreverente y transgresora escrita por el dramaturgo cubano Norge Espinosa y dirigida por el también cubano Carlos Díaz, traslada al Caribe los amores entre Calisto y Melibea facilitados por la alcahueta 'Celestina'.

El amor puro de ambos jóvenes, acechado por los intereses y las represiones de la época, perdura como una celebración del goce y una provocación que sus personajes hacen reconocible en el presente. El erotismo, la sensualidad y el subtexto político (señas de identidad del director) emergen en comunión con el folclor afrocubano y la tradición ibérica vista desde la orilla americana.

'ME TRATASTE CON OLVIDO' O 'MONSTRUOS, EL PRODIGIO DE LOS DIOSES'

Asimismo, la Compañía Prodigio Teatro presenta del 24 al 26 de enero otro Calderón, 'Monstruos, el prodigio de los dioses', que reúne textos de 'La hija del aire', 'El monstruo de los jardines' y 'El mayor monstruo del mundo', en los que tres de esos monstruos creados por el dramaturgo español cuentan sus historias desde sí mismos (Semirámis, Aquiles y Tetrarca).

La dramaturga Aurora Parrilla ha cosido los textos de Calderón para acercar al espectador de hoy a personajes del mundo calderoniano "que se colocan en el umbral de lo humano, de lo real y de lo natural, es decir, cercanos a lo extraordinario, a lo prodigioso y a lo monstruoso".

Hasta 16 poetas del Siglo de Oro ha reunido Raúl Losánez en su dramaturgia de 'Me trataste con olvido' (del 15 al 19 de abril), un rescate de grandes autoras del Renacimiento y el Barroco, muchas de las cuales fueron injustamente arrinconadas en la historiografía, a pesar de su talento y de la admiración de algunos escritores coetáneos.

María de Zayas, Sor María de Santa Isabel (Marcia Belisarda), Leonor de Cueva y Silva, Catalina Clara Ramírez de Guzmán, Ana Caro Mallén, Violante do Ceo, Luisa de Carvajal y Mendoza, Florencia del Pinar, Sor Juana Inés de la Cruz, Hipólita de Narváez, Isabel de Vega, Juana de Arteaga, Sor Ana de Jesús, Luisa Sigea, Leonor de Centellas y Sor María de San José componen la nómina poética de este montaje.

Jugando con la música y el movimiento, la obra se articula como una suerte de diálogo, de naturaleza más simbólica que realista, en el que dos mujeres, con perspectivas y bagajes muy diferentes, reflexionan sobre el amor y sobre el papel que puede jugar o no este sentimiento en la consecución de la felicidad.

LOS ENREDOS DE INÉS DE LA CRUZ Y OBRAS DE AUTORES EUROPEOS

'Los empeños de una casa', de Sor Juana Inés de la Cruz, cierra este ciclo del Siglo de Oro en Teatros del Canal del 27 al 29 de junio. Estreno en España, el montaje de la Compañía Nacional de Teatro de México también se exhibe a través del Canal Hispanidad y es el primero de la escritora mexicana que la compañía lleva a las tablas en sus 52 años de trayectoria.

Esta obra de enredos amorosos fue la primera comedia escrita por Sor Juana Inés de la Cruz. La creó para celebrar el nacimiento del primogénito de la Virreina de la Nueva España, María Luisa Manrique de Lara y Gonzaga, con quien todos los especialistas aseguran que la monja tenía una relación amorosa, gracias a la cual conocemos a Sor Juana, puesto que fue De Lara y Gonzaga quien se llevó sus obras a España y la publicó en vida.

Además de estos clásicos, Teatros del Canal ha programado 'La Paz' de Aristófanes (2 al 6 de octubre) en versión del dramaturgo Francisco Nieva, 'Hécube, pas Hécube' de Tiago Rodrigues y la Comédie-Française (del 3 al 6 de enero), 'Hamlet' de Shakespeare en versión de Declan Donnellan (16 al 19 de enero) y 'Coriolano de Shakespeare' dirigido por Antonio Simón (4 al 8 de junio).