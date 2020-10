La alcaldesa de Móstoles recibe el alta tras haber superado el Covid-19

MADRID, 5 Oct. (EUROPA PRESS) -

La alcaldesa de Móstoles, Noelia Posse, ha recibido este lunes el alta tras haber superado el Covid-19 después de 20 días de cuarentena y ha asegurado que se irá reincorporando "poco a poco".

"Tras veinte días en cuarentena por Covid-19, hoy, por fin, puedo decir que he superado la enfermedad y que estoy bien. Los médicos me han dado el alta y me han recomendado que vaya reincorporándome poco a poco. Muchas gracias a todos por vuestro cariño en estos días tan difíciles", ha escrito la propia regidora en su cuenta de Twitter.

Posse confirmó ser positivo en coronavirus el pasado 19 de septiembre. De hecho, al tener síntomas se puso en cuarentena antes de que le diagnosticaran la enfermedad y por eso no pudo acudir a la reunión que tuvo lugar entre los municipios de Fuenlabrada, Alcorcón, Getafe, Leganés, Móstoles, Parla y Pinto.