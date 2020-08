Almeida afirma que puede volver el Rastro este domingo si los comerciantes aceptan alguna de sus alternativas

MADRID, 27 Ago. (EUROPA PRESS) -

El alcalde de Madrid, José Luis Martínez-Almeida, ha afirmado este martes que el Rastro puede volver este domingo si los comerciantes aceptan algunas de las alternativas que les ha planteado el Ayuntamiento y vuelve a ofrecerles "la mano tendida" para negociar el regreso.

Precisamente a las 19 horas de este jueves comerciantes del Rastro se concentrarán en la Plaza de Callao para exigir al Ayuntamiento una solución "urgente" a los vendedores, así como para reivindicar una mesa de trabajo, bajo el lema '¡Almeida, el rastro no se vende el rastro se defiende!'.

"Si el domingo los comerciantes quieren, habrá Rastro. Nosotros hemos planteado tres o cuatro alternativas diferentes para que el Rastro pueda salir. Somos conscientes de la situación difícil que están atravesando, pero también ellos tienen que ser conscientes de la situación en la que nos encontramos en Madrid", les ha dicho el alcalde este mediodía en la rueda de prensa posterior a la Junta de Gobierno.

El primer edil matritense ha recordado que les ofrecieron distintas ubicaciones para los puestos, que están dispuestos "a hacer un esfuerzo" para poder ampliar la huella del Rastro, "pero esa huella no puede ser igual en estos momentos en los que tenemos el coronavirus entre nosotros".

"Tenemos que buscar soluciones que nos permitan llegar a un punto de acuerdo, que es nuestra voluntad. Una vez que hemos hecho estas propuestas, estamos abiertos a cualquier otra; lo que no podemos aceptar es que esa pase por mantener esa huella exactamente igual y que no se siguen los criterios sanitarios de salud pública que en estos momentos determinan la apertura de un mercadillo tan emblemáticos y de estas características en una seria de calles en las que hay que intentar evitar las aglomeraciones, no solo para los que van al Rastro, sino también por los vecinos", ha esgrimido.

Almeida ha dicho que ha leído que uno de los temores de los comerciantes es que no vuelvan a su huella original pasada la pandemia. "Hemos adquirido el compromiso con los comerciantes que a la mayor brevedad posible, que cuando las circunstancias lo permitan, el Rastro se desarrollará exactamente igual. Tienen el compromiso público mío y del equipo de Gobierno, pero hasta recobrar la situación anterior tenemos que buscar soluciones con el Rastro como con el resto de sector", ha advertido.

"No vamos a poner en riesgo la salud y seguridad de nadie. Tenemos la capacidad de poder llegar a un acuerdo. Todos tenemos que hacer un esfuerzo. El Ayuntamiento lo ha hecho planteando alternativas y ellos se tienen que mover de la única que ellos han formulado, que no es admisible por seguridad y salud", ha concluido el regidor madrileño.