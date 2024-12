Almeida afirma que Víctor Aldama estaba en "el día a día" del PSOE y de Santos Cerdán

MADRID 16 Dic. (EUROPA PRESS) -

El alcalde de Madrid, José Luis Martínez-Almeida, ha asegurado este lunes que Víctor de Aldama estaba en "el día a día" del PSOE y del secretario de Organización del partido, Santos Cerdán, manifestando que tiene "la sensación" y "el sentimiento" de que los socialistas están encubriendo esta trama de corrupción".

Así lo ha señalado en relación a la fotografía publicada hoy por 'El Confidencial' que revela que Aldama se reunió el 29 de marzo de 2019 en la tercera planta de Ferraz con el exministro de Transportes, José Luis Ábalos, y los enviados diplomáticos del expresidente interino de Venezuela, Juan Guaidó.

Para Almeida, se trata de la enésima constatación de que "el PSOE está mintiendo de manera masiva", ya que ayer Santos Cerdán manifestó en una entrevista que Aldama no había pasado el hall del PSOE.

"Hoy hemos visto que no solo estaba en el hall, sino en la tercera planta con el secretario de Organización, José Luis Ábalos, en una reunión en este caso con representantes de la oposición venezolana. Por tanto, la constatación de la enésima mentira del Partido Socialista y de la trama de corrupción que tenemos en estos momentos en España", ha aseverado.

Así, ha destacado que parece "ridículo" pensar que "toda la culpa de esto la tiene un señor que empezó de portero de un local de alterne y que fue ascendiendo gracias a Pedro Sánchez", añadiendo que "esto obedece a una estructura vertical, piramidal, en la que el número uno era conocedor de absolutamente todo".

"Pero parece increíble creer que Víctor Aldama estaba en la tercera planta y era un objeto extraño al Partido Socialista. Estaba en el día a día del Partido Socialista y de Santos Cerdán. Y todo apunta a que si Santos Cerdán ha mentido en algo tan sencillo como es sobre Víctor Aldama y su presencia en la sede del PSOE , que también habrá mentido sobre ese cupo que a él le tocó. Tiene toda la pinta de que, desde luego, Santos Cerdán, el cuponazo de Aldama, también le tocó", ha apostillado.

A preguntas sobre por qué Transportes no ha visto irregularidades en los contratos de carreteras de Aldama, ha respondido que "no quiere reirse" porque se entenderá que "con la declaración del otro día de Ábalos, Óscar Puente no iba a sacar una auditoría donde denunciara irregularidades".

"Estaba claro que Óscar Puente iba a decir que todo estaba correcto. Pero bueno, insisto, ¿cómo no va a mentir Óscar Puente con los contratos si Santos Cerdán ha mentido con que Aldama no estuvo más que en el hall del Partido Socialista el día de las elecciones", ha recalcado.

Por ello, asegura que tiene "la sensación" y "el sentimiento de que el Partido Socialista está encubriendo esta trama de corrupción" indicando que "no se van a declarar culpables" por lo que habrá que investigarlo.

"Obviamente hay que investigarlo y se llegarán a las conclusiones. Pero nadie pensará que Pedro Sánchez, Ábalos, Óscar Puente van a decir la verdad en este asunto. Por supuesto se están encubriendo los unos a los otros, en mi opinión. Pero lo que es obvio es que aquí hay una trama de corrupción. Y por ahora el único que ha dicho la verdad y además lo ha respaldado es Víctor Aldama", ha zanjado.