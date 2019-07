Almeida agradece a Carmena que saliera en su defensa cuando fue insultado en una mesa redonda en Barcelona

Publicado 16/07/2019 15:05:43 CET

El alcalde de Madrid, José Luis Martínez-Almeida, ha agradecido el apoyo que le brindó la exregidora Manuela Carmena cuando ayer en Barcelona la moderadora de una mesa redonda le insultó al llamarle 'carapolla'.

Tras reunirse con representantes de CEIM y los sindicatos UGT y CCOO, Almeida ha sido preguntado por la difusión de un vídeo en el que se aprecia a la moderadora del evento referirse de forma insultante al actual primer edil.

"Como todos sabéis en Madrid, ya le llamamos 'carapolla', se lo ha ganado así", llega a decir la moderadora. Ante esa referencia, Carmena le replica que le parece "mal" que se meta "públicamente" con el actual regidor.

"Yo no quiero que se diga de él lo que has dicho, hay que tener el necesario respeto a la institución. Por tanto, me aparto de esto y te doy un coscorrón", manifestó la exalcaldesa a su interlocutora.

Al respecto, Martínez-Almeida ha dicho que no era consciente de que Carmena saliera en su respaldo pero que si era así, le agradecía que lo hiciera como "tantas veces" ellos han salido "en defensa de todos aquellos políticos que han sido insultados o escracheados, como por ejemplo, con Cs en la fiesta del Orgullo".

"Yo creo que es el mejor ejemplo de escraches que no se deben volver a producir o de agresiones verbales que no se pueden volver a producir y desde luego menos en una celebración como es el Orgullo. Nosotros siempre hemos estado del lado de la condena y no del lado del insulto y la amenaza", ha remachado Martínez-Almeida.