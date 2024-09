Almeida alude a la resolución judicial sobre crematorio de la M-40 y asegura que "no le gusta nada" el proyecto

MADRID, 16 Sep. (EUROPA PRESS) -

El alcalde de Madrid, José Luis Martínez-Almeida, ha aludido este lunes a la resolución judicial sobre el crematorio de la M-40 aunque ha reconocido que "no le gusta nada" el proyecto.

"Si no hubiéramos concedido la licencia, el juez nos había solicitado el nombre y apellidos de los funcionarios encargados de ejecutar esa sentencia porque les iba a imputar por un delito de desobediencia a una resolución judicial como no llevar a cabo la concesión de esa licencia. Estos son los hechos, esta es la verdad cruda", ha justificado el regidor en declaraciones a los medios de comunicación desde la plaza de Cibeles.

En la misma línea, ha defendido que él no comparte este crematorio aunque ha afirmado que lo que no va a hacer es "que haya funcionarios que tengan que ir a un juzgado, que tengan que ser imputados y que tengan que ser condenados porque por un capricho".

Por ello, ha pedido a las portavoces de PSOE y Más Madrid, Reyes Maroto y Rita Maestre, que hablen con estos funcionarios y le digan a la cara que "si ellas fueran alcaldesas, les hubieran ordenado no acatar esta sentencia y no conceder esa licencia".

"A mí no me gusta nada ese crematorio, porque no me gusta nada, pero sin embargo, cuando la justicia habla, los demás tenemos que acatar, y sobre todo cuando está en juego que dos funcionarios sean imputados y sean condenados", ha insistido.