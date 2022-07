Almeida anima a trabajadores de limpieza y sindicatos a denunciar incumplimientos del nuevo protocolo por olas de calor

MADRID, 26 Jul. (EUROPA PRESS) -

El alcalde de Madrid, José Luis Martínez-Almeida, ha animado este martes tanto a operarios del servicio de limpieza municipal como a los sindicatos a denunciar los casos de incumplimiento del nuevo protocolo de actuación y trabajo ante altas temperaturas, ya que "ese acuerdo se tiene que cumplir".

"Tenemos la firme voluntad de hacer cumplir ese acuerdo. Si no se cumple, tienen que denunciar, hacerlo llegar a las empresas y al Ayuntamiento, y no duden que no nos temblará el pulso para hacer cumplir ese acuerdo y para que todos los trabajadores de limpieza contratadas por el Ayuntamiento cumplan con el acuerdo, que es beneficioso", ha trasladado a los periodistas tras visitar las obras de la Puerta de Alcalá.

Fue la semana pasada cuando sindicatos y empresas de limpieza de la capital acordaban un protocolo de actuación ante olas de calor y que, entre otras cuestiones, recoge eliminar el turno de tarde en los servicios de barrido manual cuando las temperaturas sean altas. Los trabajadores vespertinos pasarán a la mañana.

El primer edil madrileño ha aseverado que "en el caso donde no se hayan tomado esas medidas, las empresas tienen que asumir esa responsabilidad, y los sindicatos y trabajadores tendrán que denunciar que no se ha cumplido".

"Desgraciadamente ha fallecido un operario, otro sigue en el hospital, y por eso lo impulsamos. Ese acuerdo se tiene que cumplir", ha reiterado, para añadir a renglón seguido que, respecto a la vestimenta, "se daban un plazo para determinar las condiciones de la vestimenta, y en eso trabajan".