Almeida asegura que Sánchez "traicionó" ayer a España al anteponer sus "apetencias personales" al "sentido de Estado"

El alcalde adelanta que el PP hará una oposición "leal" pero "contundente"

MADRID, 8 Ene. (EUROPA PRESS) -

El alcalde de Madrid, José Luis Martínez-Almeida, ha asegurado que el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, "traicionó" a España este martes con los acuerdos para su investidura, al anteponer a su juicio sus "apetencias personales" al "sentido de Estado".

Así ha cargado contra el socialista durante una visita al Viaje de Agua de la Fuente del Berro, donde criticado que el PSOE haya pasado de abuchear a "aquellos que acusaban al expresidente Felipe González de tener las manos manchadas de cal viva", en referencia a Unidas Podemos, a pactar de "manera genuflexa" y aplaudir sus 120 diputados de manera "casi vergonzante" al líder de los morados y futuro vicepresidente, Pablo Iglesias.

"Es la historia de una traición a los mejores valores de historia del PSOE, que precisamente fue la encarnada por políticos como Felipe González, que pusieron siempre por encima el sentido de Estado que las apetencias y preferencias personales, que es lo que ha hecho Pedro Sánchez; por tanto, no solo el PSOE de Sánchez ha traicionado a España, sino que también ha traicionado a la mejor historia del socialismo", ha lanzado el regidor.

A continuación, ha indicado que no considera que sea un Gobierno ilegítimo, como hacen los líderes de Vox, o que no se pudiera conformar con la mayoría que se hizo, pero ha criticado que se pacte con quienes están "contra la Constitución", "quieren romperla", con quienes "han dado un golpe de Estado contra la unidad de España", aquellos a los que "les importa un comino la gobernabilidad" del país o a quienes atacan al "Jefe del Estado desde la tribuna del Congreso"; ha expuesto en referencia a las abstenciones decisivas de Bildu y ERC para la investidura de Sánchez.

En esta línea, ha remarcado que es "obvio" que el Ejecutivo formado este martes "no es bueno para España" sino que solo lo es para el presidente del Gobierno central porque "le va a permitir permanecer en La Moncloa". "Entre preservar una nación como es España y preservar a Pedro Sánchez, preferimos preservar España", ha zanjado.

UNA OPOSICIÓN "LEAL" PERO "CONTUNDENTE"

Por otro lado, al ser preguntado por si el perfil de la oposición de los 'populares' sería más moderada como el discurso de su presidente, Pablo Casado, en la última campaña electoral; Almeida ha adelantado que será "leal" pero "contundente" donde denunciarán "quiénes son los socios de Sánchez".

"No nos tenemos que dejar amedrentar por todos aquellos que no defienden el interés general de la nación, que lo que van a tratar es de menoscabar la oposición que se hace por parte del PP", ha marcado el regidor, quien ha perfilado que será "leal al interés general" y que se planteará "esquemas de actuación alternativos y frontalmente opuestos" al primer Ejecutivo de coalición desde la transición democrática.

A continuación, ha acusado a Sánchez de querer ser "presidente a cualquier precio" y ha afirmado que frente a ello y a "las pretensiones" de "Bildu, ERC y el propio PSOE" se va a oponer el PP.

"La oposición que necesita España, que necesita el conjunto de los españoles, que reivindica la Constitución de 1978, la oposición que reivindica el PSOE con sentido de Estado de Felipe González, que reivindica que nunca había que pactar con los herederos de los asesinos de ETA que no han pedido perdón por sus crímenes, la oposición que tiene que reivindicar que el futuro de España no puede estar en manos de un delincuente en la cárcel de Jedoners, la oposición que reivindica que no podemos estar en manos de un partido como Podemos que tiene unas raíces claramente totalitarias que todos sabemos de dónde vienen", ha desgranado Almeida.