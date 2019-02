Almeida asegura que si es alcalde habrá parcelas para centros concertados en Valdebebas y el Ensanche de Vallecas

Publicado 14/02/2019 13:26:39 CET

MADRID, 14 Feb. (EUROPA PRESS) -

El portavoz del Grupo Municipal Popular y candidato de esta formación a la Alcaldía de Madrid, José Luis Martínez-Almeida, ha asegurado este viernes que si llega a la Alcaldía tras las elecciones del 26 de mayo, sí habrá parcelas para construir centros concertado tanto en Valdebebas como en el Ensanche de Vallecas.

"En cuanto lleguemos a la Alcaldía el 26 de mayo habrá parcelas para centros concertados igual que se están ejecutando centros públicos, como no puede ser de otra manera, tanto en el Ensanche de Vallecas como en Valdebebas. Nosotros (PP) no apostamos por un modelo de educación, no queremos ser como la izquierda, no queremos meter nuestras manos en la educación de los hijos. Lo que queremos es que sean los padres quienes decidan cómo quieren educar a sus hijos", ha expresado tras asistir a una reunión con el consejero de Educación, Rafael van Grieken.

Tras el encuentro, Almeida ha aseverado ante los medios que está "francamente preocupado por la dilación y los retrasos del Ayuntamiento de Madrid en la cesión de parcelas imprescindibles para garantizar el derecho a la educación en la ciudad de Madrid".

El portavoz ha mostrado la carta de respuesta del Ayuntamiento a la petición de la Consejería de la cesión de dos parcelas para centros concertados en el Ensanche de Vallecas y en Valdebebas y ha asegurado que "la respuesta de Marta Higueras (delegada de Equidad, Derechos Sociales y Empleo) demuestra el sectarismo de este equipo de gobierno con la educación concertada y, por tanto, amenaza gravemente el derecho constitucional de los padres a elegir libremente el modelo educativo para sus hijos".

Martínez-Almeida ha indicado que "el Ayuntamiento de Madrid no va a ceder parcelas para la educación concertada en la ciudad de Madrid y esto es impresentable". "No es el Ayuntamiento de Madrid el que tiene que decir a los padres cómo quieren educar a sus hijos, son los padres los que tienen derecho a decir cómo educar a sus hijos" ha precisado.

El portavoz del PP ha asegurado que "ese derecho está reconocido constitucionalmente y la educación concertada, que es una prioridad para el Partido Popular de la Comunidad de Madrid en la ciudad de Madrid, exige en estos momentos un respeto por parte del Ayuntamiento". Almeida ha añadido que "es intolerable que Marta Higueras se permita decir que no van a dar ninguna parcela para educación concertada en Valdebebas y en el Ensanche de Vallecas".

"No es ya que este Ayuntamiento obstaculice la educación concertada, también obstaculizada la educación pública y ahí están los datos que nos han dado en la Consejería de Educación. Hay muchos distritos que tienen necesidades educativas inminentes en el curso 2020-2021 y que se están viendo en grave peligro como consecuencia de la negligencia del Ayuntamiento de Madrid en seguir los trámites correspondientes", ha concluido.