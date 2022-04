Almeida, sobre el caso mascarillas: "No tengo más que comentar. Hay un procedimiento judicial y hay que respetarlo"

"Si se acredita estafa, el Ayuntamiento pondrá todos los medios para recuperar hasta el último céntimo", reitera

El alcalde de Madrid, José Luis Martínez-Almeida, ha aseverado este miércoles sobre el caso mascarillas que no tiene "nada más que comentar" y que "hay un procedimiento judicial abierto y hay que respetarlo".

"He dado explicaciones públicas sobre esto, no creo que haya habido un político que haya comparecido tantas veces en dos semanas para dar explicaciones. Estamos en un proceso judicial y hay que respetarlo", ha expresado el regidor ante los medios de comunicación desde Valdemingómez.

Ha reiterado que tras 17 meses de investigación de la Fiscalía "no se apunta a ninguna irregularidad en el Ayuntamiento, sin que se haya dicho nada malo". A continuación ha señalado que "las cuestiones que se sacan por la oposición o los medios de comunicación está siendo instruidas por un Fiscal durante 17 meses, y ese Fiscal dice, después de 17 meses de diligencias, que no hay ningún tipo de irregularidad".

"No tengo más que comentar al respecto, he dado todas las explicaciones, y todo el debate que hay en estos momentos es sobre los documentos que aportó el Ayuntamiento, que están en el sumario y que han generado la convicción en el fiscal de que no hay irregularidad".

También ha vuelto a incidir en el hecho de que "si se acredita estafa, el Ayuntamiento pondrá todos los medios para recuperar hasta el último céntimo".