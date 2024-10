Almeida celebra que los mismos que apoyaron "semáforos en la A-5" se unan a "las políticas del PP" con el soterramiento

"Todos aquellos que ahora se manifiestan airados por la segunda fase del soterramiento no han hecho nada para que se produzca", critica

MADRID, 4 Oct. (EUROPA PRESS) -

El alcalde de Madrid, José Luis Martínez-Almeida, ha celebrado este viernes que los mismos que apoyaron los "semáforos en la A-5" para solucionar las quejas vecinales por los altos niveles de tráfico se unan ahora a "las políticas del PP" tras impulsar el soterramiento de la vía.

"Todos aquellos que ahora se manifiestan airados por la segunda fase del soterramiento ni han hecho nada para que eso se produzca, pero eran los que hace cinco años solucionaron esto con tres semáforos", ha censurado el regidor en declaraciones a los periodistas desde el Colegio de Arquitectos de Madrid.

Así se ha referido a la protesta convocada por asociaciones vecinales de Campamento y Aluche este domingo nuevamente por el Paseo de Extremadura para reclamar "el soterramiento de los 700 metros de la A-5".

Frente a ello, Almeida ha señalado que el Ayuntamiento "cumple" al prometer que la primera fase de este soterramiento se iba a hacer en esta legislatura, mientras que la segunda va enlazada con la Operación Campamento junto al Gobierno central.

"No puedo dejar de subrayar que los mismos que defendían que la solución a la A-5 eran los semáforos y que no solo lo defendían, sino que colocaron los semáforos, porque Más Madrid y el PSOE colocaron los semáforos, incluso la Federación Regional de Asociaciones de Vecinos de Madrid, me alegro que hayan venido a las políticas del Partido Popular", ha subrayado.

REFUERZO EN EMT

Por otra parte, se ha referido al refuerzo que se va a llevar a cabo en la Empresa Municipal de Transportes (EMT), tras las críticas de Más Madrid que censuró que el plan de movilidad no contemplara ni un servicio especial, ni lanzaderas, además de que solo suponía "incrementar un autobús, un vehículo por línea en las seis líneas afectadas, mientras siguen faltando 300 conductores".

"He escuchado una expresión de Rita Maestre diciendo que faltan 300 conductores en la EMT, lo cual quiere decir que cuando ellos gobernaban faltaban 1.000, porque nosotros hemos incorporado 700", ha reprochado el regidor al respecto.

En la misma línea, le ha pedido a la portavoz de Más Madrid "seriedad" para abordar esta cuestión y que atienda "de verdad" a los datos, a la vez que ha ensalzado los datos récord de la EMT en cuanto a usuarios, conductores y autobuses.

"La EMT pondrá todos los medios necesarios", ha incidido el primer edil, quien ha pedido al Ministerio de Transportes que asuma este compromiso también con Cercanías.