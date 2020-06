Almeida celebra la reapertura del hotel 'NH Nacional' porque da "esperanza": "Volveremos a ser lo que fuimos"

MADRID, 1 Jun. (EUROPA PRESS) -

El alcalde de Madrid, José Luis Martínez-Almeida, ha celebrado este lunes la reapertura del hotel 'NH Nacional' en la capital, un símbolo que da "esperanza" a los madrileños. "Volveremos a ser lo que fuimos", ha lanzado durante la reapertura, acompañado por la presidenta regional, Isabel Díaz Ayuso, y consejera de Cultura y Turismo, Marta Rivera de la Cruz.

Para el regidor, esta reapertura es "un símbolo del resurgimiento que va a tener Madrid", algo que "irá ligado a la colaboración público-privada", pues tanto el Gobierno regional como el municipal, ha defendido, han demostrado que "el dinamismo, la pujanza, el crecimiento... no se ha hecho fruto de administraciones, sino fruto del trabajo conjunto de la sociedad madrileña, la primera Comunidad en PIB de España".

Así, ha trasladado su "compromiso total y absoluto para que las mismas vías de colaboración público-privada se sigan aplicando y ejecutando". A este respecto ha lanzado que "no hay prejuicios ni complejo alguno de que entre todos se debe sacar esta situación adelante". "Que se quede fuera quien no entienda que esto es una cuestión del conjunto de la sociedad", ha expresado.

Martínez-Almeida ha indicado que antes de la pandemia, la capital era "la mejor ciudad del mundo para ser visitada por motivos de negocio", ha alabado el "trabajo extraordinario" que se había desarrollado para ello, y cree que "dará frutos".

"No me gusta hablar de reconstrucción, porque Madrid no ha sido destruido; reactivémoslo, ganemos el futuro. Teníamos un sector turístico muy sólido, consistente, con composición muy equilibrada, éramos conocidos por nuestra fortaleza cultural, oferta gastronómica, y estamos en esta Milla de Oro", ha expuesto.

Ha remarcado que "Madrid es una ciudad segura", y ha animado a que se visite la capital porque "se van a adoptar todas las medidas de seguridad y el que quiera venir, que lo haga".