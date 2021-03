Almeida condena el ataque al mural feminista de Ciudad Lineal, que será reparado y devuelto a su estado original

MADRID, 8 Mar. (EUROPA PRESS) -

El alcalde de Madrid, José Luis Martínez-Almeida, ha condenado este lunes el ataque sufrido este lunes, 8M, por el mural feminista de Ciudad Lineal, que será devuelto a su estado original y reparado.

"Mi condena firme y sin paliativos de lo que ha sucedido con el mural de Ciudad Lineal. La intolerancia no cabe en Madrid, el vandalismo no cabe. Somos una ciudad abierta y libre para no tolerar comportamientos como este", ha manifestado al comienzo de su intervención en el acto del Ayuntamiento de Madrid por el Día de la Mujer.

Así, ha trasladado el "compromiso del Ayuntamiento por devolver el mural al estado que se encontraba". Sobre el mismo ha apuntado que "al margen del debate de ese mural, no hay debate sobre que la intolerancia no cabe".

El mural ha amanecido hoy completamente vandalizado, con pintura negra tachando los rostros de las mujeres que han hecho historia.

Además de la pintura, el ataque se ha completado con pancartas, que todavía pueden verse a los pies del mural, en las que se leen 'Terroristas' y 'Comunistas'. Los rodillos empleados también seguían por el suelo a primera hora de este lunes.

El ataque se ha producido 24 horas después de que igualmente fuera vandalizada la réplica del mural de Ciudad Lineal en el municipio de Alcalá de Henares.