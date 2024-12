Almeida cree que bonificaciones al transporte llegan "tarde y mal" y se pregunta por qué solo se prorrogan 6 meses

MADRID 23 Dic. (EUROPA PRESS) -

El alcalde de Madrid, José Luis Martínez-Almeida, ha valorado este lunes que la renovación de las bonificaciones al transporte aprobadas en el Consejo de Ministros llegan "tarde y mal" y se ha preguntado por qué solo se ha prorrogado seis meses y no todo el año.

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha confirmado la extensión durante seis meses más, hasta junio del año 2025, de la bonificación al transporte público y ha avanzado que, tras esta fecha, habrá "un amplio paquete de descuentos y ayudas para viajeros".

"Parece que lo que han querido es salvar el expediente. ¿Por qué seis meses? El año anterior fue por un año. ¿Por qué introducen ese elemento de inseguridad a los ciudadanos en una cuestión tan fundamental como es el transporte público?", ha expresado el regidor desde la antesala del Pleno.

Así, ha criticado que los ciudadanos no tengan la seguridad de cara al año que viene si van a poder contar o no con los descuentos. "¿Vamos a tener el mismo culebrón que hemos tenido a lo largo de los dos últimos meses acerca de si lo acordaban o no lo acordaban?", ha apuntado.

Martínez-Almeida ha reprochado que el Gobierno, que está "todo el día hablando del transporte público", no pueda ofrecer un "panorama claro" a los ciudadanos sobre su utilización.

"Esto se podía haber tomado mucho antes y hubiera dado más seguridad tanto a los ciudadanos como a las administraciones que estamos implicadas, y mal porque me parece inexplicable que lo hagan por seis meses. Me parece que es una falta de respeto hacia los españoles", ha censurado.