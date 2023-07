Almeida cree que el cara a cara de ayer fue el "epílogo del sanchismo" y que el presidente tuvo "un gatillazo"

El alcalde de Madrid, José Luis Martínez-Almeida, junto a la vicealcaldesa y delegada de Seguridad y Emergencias, Inmaculada Sanz, visita la torre contra incendios ubicada en el Cerro de Garabitas de la Casa de Campo, a 11 de julio de 2023 - Eduardo Parra - Europa Press



"Si a Pedro Sánchez le preocupa tanto Vox, ¿por qué no firma un pacto en el que se compromete a que gobierne la fuerza más votada?", apunta Almeida



MADRID, 11 Jul. (EUROPA PRESS) -

El alcalde de Madrid, José Luis Martínez-Almeida ha afirmado este martes que el debate cara a cara de anoche entre el candidato del PP a la Presidencia del Gobierno de España, Alberto Núñez Feijóo, y el candidato del PSOE y actual presidente, Pedro Sánchez, fue el "epílogo del sanchismo" porque el aspirante socialista estaba "desesperado" y tuvo "un gatillazo".

"Creo que ayer se decretó el certificado de defunción política de Pedro Sánchez. Nos han estado vendiendo desde el otoño que si Alberto Núñez Peijo era un insolvente, que si no tenía experiencia, que si su trayectoria no lo cualificaba. Y claro, uno genera la expectativa de un ser casi mitológico como Pedro Sánchez que es imbatible en los debates que además ha estado preparándoselo cuatro días y al final pega el petardazo y un gatillazo ayer", ha dicho el primer edil preguntado por los periodistas.

Según ha explicado ante los medios en un acto en la Casa de Campo, los españoles comprobaron con este debate que "hay un presidente del Gobierno que se llama Alberto Núñez Feijóo y que hay un candidato desesperado que se llama Pedro Sánchez, que está apenas diez días de perder las elecciones generales".

"El planteamiento que hizo ayer Pedro Sánchez del debate fue un planteamiento de descalificación. No fue capaz de dar prácticamente ningún dato cierto, ni de refutar las argumentaciones de Feijóo, pero sobre todo yo lo que le diría al Partido Socialista o al Partido Sanchista es que hagan esa reflexión", ha señalado.

Almeida ha criticado la campaña realizada desde el PSOE. "Desde otoño del año pasado han iniciado una campaña como nunca había habido en España contra el jefe de la oposición, con todo tipo de descalificaciones personales y profesionales, pensando que una persona que ha tenido cuatro mayorías absolutas en la Junta de Galicia era un indocumentado y ayer los españoles vieron que Sánchez solo se basaba, por supuesto y como es habitual, en la mentira y no en la realidad de una persona preparada para ser presidente del Gobierno", ha reflexionado.

Almeida ha reprochado al aspirante a la reelección por qué no firmó el pacto que le propuso su rival del PP para que gobierne el partido más votado "y dar estabilidad a España". "Si a Pedro Sánchez le preocupa tanto Vox, ¿por qué no firma un pacto en el que se compromete a que gobierne la fuerza más votada? Porque, como le dijo Feijóo, a Sánchez no le molesta que gobierne Vox, lo que de verdad le molesta es que gobierne el Partido Popular", ha esgrimido.

Sobre Vox, preguntado por los periodistas al alcalde sobre la postura de la presidenta de este partido en Valencia de separarse del resto en el minuto de silencio por una víctima de violencia de género, el regidor matritense ha recordado cuando ocurrió lo mismo en el primer asesinato machista en su primera legislatura en 2010, él recriminó al portavoz de Vox en el Ayuntamiento, Javier Ortega Smith, su actitud.

"Yo le puedo decir tranquilamente a todos los madrileños y a todos los españoles que el Partido Popular no va a dar un paso atrás en esta materia, que no vamos a retroceder ni un ápice y que, por tanto, pueden tener la seguridad de que Carlos Mazón desde luego va a ser un gran presidente de la Generalitat y va a proteger a las mujeres en Valencia y va a poner todos los medios para ello porque nosotros ahí por mucho que digan no nos pueden acusar de haber retrocedido ni un solo paso", ha concluido Almeida.