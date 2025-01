Almeida cree que el PSOE quiere "coartar la acción de la Justicia" porque se siente "acorralado"

MADRID 10 Ene. (EUROPA PRESS) -

El alcalde de Madrid, José Luis Martínez-Almeida, ha manifestado que el PSOE quiere "coartar la acción de la Justicia", con la norma que va a registrar en el Congreso de los Diputados para limitar las acciones judiciales abusivas, porque se siente "acorralado".

"Esto es un paso más en el intento de amordazar la Justicia y de pretender que los españoles no puedan ejercer las acciones que estén pertinentes ante los tribunales", ha criticado este viernes antes de asistir al Comité de Dirección del PP de Madrid, en la sede del partido en la capital.

Así ha reaccionado a la norma que el PSOE impulsará para garantizar la protección frente al acoso de acciones judiciales abusivas, que se tramitará como una Proposición de Ley Orgánica, y tras las quejas de los socialistas en los últimos meses de lo que consideran un acoso en los tribunales contra el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y su entorno.

Almeida ha pedido a los socialistas conocer "su opinión" sobre la querella que han presentado contra él por "llamarles corruptos" para saber si él "es víctima o no de un abuso de una acción judicial". Asimismo, ha vuelto a insistir en que esta iniciativa es "un paso más" para "coartar el Estado de Derecho" porque el PSOE "se siente acorralado".

"Lo lleva haciendo ya tiempo desde que firmó aquel papel donde reconocía que había 'lawfare' en España gracias a la presión de Junts. También lo ha hecho mediante las declaraciones que ha hecho los ministros del Gobierno central de forma constante y reiterada", ha remarcado.

Asimismo, el regidor ha indicado que la declaración judicial del hermano del presidente, Pedro Sánchez, "les incomoda lo suficiente". "Sabemos que David Sánchez no solo no paga sus impuestos en España, sino que cuando le preguntan exactamente dónde trabaja dice que no tiene ni idea de cuál es el lugar y que encuentra ofertas de trabajo por Google en diputaciones presididas por los socialistas", ha deslizado.