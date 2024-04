Almeida critica la actitud de Puente al "incriminar" a periodistas: "A mí me parece que es malversar dinero público"

Cree que no debería estar "ni un minuto más" en el Gobierno si Sánchez creyera "en la libertad de prensa"



MADRID, 2 Abr. (EUROPA PRESS) -

El alcalde de Madrid, José Luis Martínez-Almeida, ha criticado este martes la actitud del ministro de Transportes y Movilidad Sostenible, Óscar Puente, al "incriminar" a periodistas. "A mí me parece que es malversación de dinero público", ha valorado.

"No sé si tendrá relevancia penal pero, desde el punto de vista práctico, utilizar dinero público para hacer listas para incriminar a periodistas que no le gustan a Óscar Puente es malversar dinero público", ha afirmado Almeida, después de que el ministro haya publicado en redes sociales un análisis de los artículos de prensa que hablan de él en los medios de comunicación.

Desde el Palacio de Cibeles, tras presentar el programa cultural para conmemorar el 150º aniversario del nacimiento del arquitecto Antonio Palacios, Almeida ha aludido al "respeto que tiene por la libertad de prensa" el Gobierno y cree que el presidente, Pedro Sánchez, debería "desautorizar inmediatamente" a un ministro que llama "matón a un periodista" y que dice que "un medio de comunicación es 'ojete' en vez de The Objective".

"Al mismo tiempo, con el dinero de todos, está haciendo listas incriminatorias de periodistas que a él no le gustan. No debería durar un minuto más en el Gobierno si este Gobierno se creyera de verdad lo que es la libertad de prensa. Pero ya digo, a mí me parece una malversación de caudales públicos de libro, utilizar el dinero de todos los españoles para un fin particular", ha censurado el regidor, algo que considera "incompatible con la democracia y el Estado de Derecho".