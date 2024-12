Almeida critica que Más Madrid "no busque el acuerdo" y reivindica la importancia de una Avenida de la Concordia

MADRID 17 Dic. (EUROPA PRESS) -

El alcalde de Madrid, José Luis Martínez-Almeida, ha criticado este martes que Más Madrid "no busque el acuerdo" en torno a las políticas de memoria y ha reivindicado la importancia de contar con una Avenida de la Concordia.

Así lo ha afirmado ante los periodistas desde la Casa de la Villa, después de que la portavoz de Más Madrid en el Ayuntamiento de Madrid, Rita Maestre, anunciaron que su grupo ha presentado un recurso contencioso-administrativo contra la decisión de PP y Vox en la Junta de Moncloa-Aravaca al cambiar el nombre de la Avenida de la Memoria por Avenida de la Concordia.

Después de expresar que han pedido el dictamen favorable a los Cronistas de la Villa, ha trasladado su respeto a este recurso de Más Madrid pero cree que "ya establece cuáles son sus políticas de memoria".

"Sus políticas de memoria no son las que buscan la reconciliación, no son las que buscan el acuerdo, no son las que buscan el encuentro, tal y como se buscó por aquellos que se pegaron y se mataron en la Guerra Civil hace 50 años en España para poder hacer la Transición", ha reprochado.

Frente a ello, Martínez-Almeida ha señalado que la concordia "es posible" y tiene que formar parte de la disposición a "entenderse con los demás que piensan diferente".

"Para nosotros es muy importante que la concordia tenga un sitio en Madrid y tenga un sitio emblemático como es esa avenida que da acceso por la carretera A Coruña", ha defendido.