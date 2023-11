Almeida critica la "pamema y engaño" de Puigdemont: "Pretende lloriquear a costa de los españoles"

MADRID, 29 Nov. (EUROPA PRESS) -

El alcalde de Madrid, José Luis Martínez-Almeida, ha criticado este miércoles la "pamema y el engaño" del líder de Junts, Carles Puigdemont, al asegurar que estaría dispuesto a apoyar una moción de censura promovida por el PP contra Pedro Sánchez si éste no cumple acuerdos de investidura, y ha asegurado que lo que pretende es "lloriquear a costa de los españoles".

En declaraciones a los periodistas desde Los Berrocales, Almeida ha afirmado que no se cree las declaraciones del expresidente de la Generalitat, que lo único que pretende es transmitir el mensaje a su potencial electorado de "lo duro que ha estado en la negociación con Pedro Sánchez" y de "lo difícil" que se lo ha puesto para conseguir formar gobierno.

"Para mí, desde luego, no tiene ninguna credibilidad lo que pueda decir Puigdemont, igual que no tiene ninguna credibilidad, por cierto, lo que pueda decir Pedro Sánchez", ha expresado.

Sobre esa posible moción de censura, ha señalado que no es un planteamiento "que esté encima de la mesa", aunque ha destacado que él no forma parte de la dirección nacional del partido y no va a pronunciarse al respecto.

"Pero tengo la seguridad de que eso no está encima de la mesa y de que Puigdemont lo único que pretende es lloriquear a costa de los españoles, igual que Pedro Sánchez lo que ha hecho es engañar a los españoles. Y yo creo que conviene no entrar ni en el juego de Puigdemont, ni en el juego de Sánchez, porque son dos estafadores en términos políticos", ha asegurado.