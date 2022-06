Almeida critica el retraso en las ayudas de 'Filomena', que "dejan fuera cosas muy curiosas" como los árboles del Retiro

"Año y medio de retraso, y no ha llegado ni al 30% de lo reclamado", lanza

MADRID, 23 Jun. (EUROPA PRESS) -

El alcalde de Madrid, José Luis Martínez-Almeida, ha criticado este jueves el retraso al recibir las ayudas del Gobierno central para paliar los daños de la borrasca Filomena que asoló la capital en enero de 2021 y ha incidido en que "dejan fuera cosas muy curiosas" como los árboles de El Retiro o las palas para quitar nieve en La Cañada Real.

La capital recibirá finalmente una cantidad de 38.107.569,49 euros para paliar los daños de la borrasca Filomena según la asignación definitiva de las subvenciones por daños en infraestructuras municipales y red viaria provincial e insular, previstas en el Real Decreto-ley 10/2021.

"Llegan año y medio tarde, en plena ola de calor", ha afeado el regidor, quien ha recordado que se hicieron dos peticiones al Gobierno central, "una por valor de 58 millones de euros y el Gobierno de la Nación concedió 1,5, que se dice pronto".

La segunda petición "la han resuelto concediendo 38 millones de euros pero dejando fuera cosas muy curiosas". "¿Alguien me puede decir cómo no se puede pagar por el Gobierno de la Nación las mantas y las palas para los vecinos de la Cañada Real?, ¿por qué se pagan los gastos de retirada de nieve en un distrito y en otros no?, ¿por qué los árboles del Retiro no son subvencionables, pero los de las calles sí?", ha cuestionado ante los periodistas.

Por ello, considera que "es muy extraño", ya que "la nieve no distingue si unos árboles están dentro o fuera del Retiro... es inexplicable".

Para Almeida, esto "demuestra que Sánchez tiene muy poco respeto por los madrileños, que no le gustan". "Le podemos decir que si no quiere ayudar, no moleste. Vista su conducta, si no quiere echar una mano, que no moleste, pero no es necesario que nos ofenda", ha finalizado.