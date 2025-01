Almeida critica a Sánchez por "no denunciar la dictadura de Maduro" y afirma que "se guía de lo que le dice Zapatero"

MADRID 10 Ene. (EUROPA PRESS) -

El alcalde de Madrid, José Luis Martínez-Almeida, ha criticado al presidente del Gobierno de España, Pedro Sánchez, por "no denunciar la dictadura de Nicolás Maduro en Venezuela" y ha sostenido que "se guía de lo que le dice José Luis Rodríguez Zapatero y no la Unión Europea".

"Son las 9.42 horas de la mañana y todavía el presidente no debe haber abandonado el Museo Reina Sofía, donde denunció la dictadura de Franco, para denunciar hoy la dictadura de Maduro", ha lamentado ante los medios de comunicación, a la entrada de la reunión del Comité Ejecutivo Regional del PP de Madrid.

Almeida ha cargado contra Sánchez por no decir "nada" acerca de "los gravísimos sucesos que pasaron ayer en Venezuela" después de que la líder opositora María Corina Machado haya sido "violentamente interceptada" a su salida de una manifestación o de las protestas multitudinarias.

"Pretender que tiene la misma postura que tienen otros líderes europeos no lo cree nadie porque muchos no han tenido ningún problema en decir que Edmundo González es el presidente legítimo de Venezuela y en denunciar de forma contundente el régimen de Maduro. La política de Sánchez en Venezuela no la dicta la Unión Europea, sino José Luis Rodríguez Zapatero", ha remarcado.

Para el regidor, Sánchez "se guía de por lo que le dice Zapatero, que tiene intereses en todo lo que está pasando en Venezuela". "Entre Felipe González y Pedro Sánchez en el ámbito de Venezuela, pues me quedo desde luego con González con la defensa de la dignidad y del Estado de Derecho", ha añadido.

Al hilo, ha subrayado que "hoy también van a suceder hechos gravísimos en Venezuela" y ha reclamado que España "esté de manera incondicional con la democracia y con Edmundo González". Asimismo, Almeida ha pedido a Sánchez "dignidad y decencia, más aún después de lo que ha sucedido con María Corina Machado".