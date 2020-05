Almeida defiende que "se han adoptado todas las medidas" en el derribo del Calderón y que "no han caído cascotes" al río

MADRID, 28 May. (EUROPA PRESS) -

El alcalde de Madrid, José Luis Martínez-Almeida, ha defendido este jueves que en las obras de demolición del antiguo estadio Vicente Calderón "se han adoptado todas las medidas y precauciones ordenadas por las autoridades competentes" y que "no han caído cascotes" al río Manzanares como así sostiene Ecologistas en Acción.

La confederación de grupos ecologistas ha presentado una denuncia ante la Confederación Hidrográfica del Tajo en la que solicitan la "inmediata paralización de las obras" del derribo del estadio al estar arrojándose escombros al río Manzanares tras se renaturalizado.

Sin embargo, Martínez-Almeida ha sostenido hoy que estos vertidos no le consta ni al Consistorio ni a la Confederación Hidrográfica del Tajo, que estuvieron 'in situ' comprobando las obras y concluyeron que no se incumplía normativa.

Desde el área de Obras y Equipamientos, que capitanea Paloma García Romero, han asegurado que la grada del estadio en esta parte está "en el mismo plano del cajero del río", y que "la única posibilidad de ejecutar la demolición es a través de la construcción de una ataguía paralela al cajero que forma una especie de presa cubierta con geotextil de alta resistencia que permite recoger los materiales que pudieran caer al río en este recinto acotado sin afectar al cauce".

Además, aseguran que este recinto se limpia "habitualmente" y que en el momento que finalice la demolición se desmontará completamente dejando el cauce del río en su configuración original.