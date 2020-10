Almeida defiende en los Premios Nacionales de Hostelería que "la hostelería es segura, no es un foco de contagio"

MADRID, 28 Oct. (EUROPA PRESS) -

El alcalde de Madrid, José Luis Martínez-Almeida, ha participado este miércoles en el acto de entrega de los Premios Nacionales de Hostelería 2020, que ha tenido lugar en el Centro Cultural Eduardo Úrculo de la capital, y donde ha defendido que "la hostelería es segura, no es un foco de contagio".

También han estado presentes la vicealcaldesa, Begoña Villacís; la ministra de Industria, Turismo y Comercio, Reyes Maroto y el presidente de Hostelería de España, José Luis Yzuel.

Almeida ha puesto de relieve que el contagio de la Covid-19 en los lugares de restauración es "prácticamente inapreciable", no alcanza el 3 por ciento, y por ello, ha invitado a los ciudadanos a hacer uso de los locales hosteleros porque "la hostelería es segura, no es un foco de contagio y por acudir a un bar o a un restaurante uno no corre con un riesgo adicional al que puede correr realizando cualquier actividad de la vida ordinaria".

El alcalde ha aplaudido la resiliencia del sector hostelero español, así como su esfuerzo para adaptar sus locales a las restricciones impuestas y ha indicado que "lo lógico es que se les deje trabajar".

También ha adelantado que el Consistorio prepara para el próximo ejercicio un marco fiscal que ayudará a este sector y ha recordado diversas medidas llevadas a cabo por el Gobierno municipal para ayudar a la hostelería como la rebaja del Impuesto sobre Actividades Económicas (IAE), la eliminación de tasas a las terrazas y las líneas de subvenciones de dos millones de euros en digitalización.

Los Premios Nacionales de Hostelería han galardonado en esta edición 2020 a 17 empresas, organizaciones, instituciones y clientes en reconocimiento a su innovación, el fomento de la cultura, la sostenibilidad, la responsabilidad, el apoyo a las personas con discapacidad o el impulso de acciones dirigidas a favorecer y dinamizar la hostelería de toda España y que sirven como modelos a seguir dentro del sector hostelero y de otras administraciones.