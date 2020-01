Almeida dice que no hubo presupuestos participativos en 2020 por proyectos sin ejecutar y no descarta volver a hacerlos

Publicado 17/01/2020 13:21:38 CET

Asegura que Vox sabía esto "desde el primer momento" y critica que los presupuestos de este año se aprobasen "contra la voluntad de Vox"

MADRID, 17 Ene. (EUROPA PRESS) -

El alcalde de Madrid, José Luis Martínez-Almeida, han remarcado este viernes que no se convocaron presupuestos participativos en 2020 por la "bola de 100 millones de euros" que dejó el Gobierno anterior, capitaneado por Manuela Carmena, "empantanados" y sin ejecutar; pero no descarta que vuelvan a plantearse en estos cuatro años.

Así lo ha explicado al ser preguntado por el choque esta mañana entre Vox y Ciudadanos en la Comisión de Transparencia y Participación en la que los 'naranjas' han señalado que en este Mandato habrá cuentas participativas ante lo que el portavoz de Vox en el Consistorio, Javier Ortega Smith, ha amenazado con no volver a apoyar presupuestos de esta corporación ya que, según él, el propio regidor le aseguró que esta iniciativa desaparecería del Ayuntamiento.

A continuación, Almeida ha subrayado que si hay cuentas para este 2020 es "por el esfuerzo de PP y Cs" ya que se aprobaron "contra la voluntad de Vox", quien se abstuvo en la votación y, aunque era necesario su apoyo, salieron adelante porque la oposición --PSOE y Más Madrid--contaban con un concejal menos al renunciar el viernes anterior a su acta Inés Sabanés.

"Cuando los negociemos para el año 2021, que pondremos la mejor de nuestras voluntades, ya sabremos y tendremos el precedente de lo que ha pasado en este año 2020", ha incidido el alcalde, quien ha vuelto a cargar contra la formación de Ortega Smith por no apoyar las cuentas por "no estar de acuerdo con el 1 por ciento" de la distribución de los fondos municipales.

El regidor ha echado en cara que Vox no quisiera presupuestos nuevos a pesar de que no aprobarlos hubiese supuesto "continuar con los de Carmena" y no se habría atendido a "los intereses de los madrileños". "Que el señor Ortega asuma las responsabilidades que le corresponden y que no venga a decirnos que en 2021 tengamos que contar con la izquierda si hay presupuestos participativos", ha zanjado.

Por otro lado, se ha manifestado "partidario" de que los madrileños "en determinadas cuestiones" de carácter "puntual" puedan tener algún tipo de decisión. "No seré yo quien ponga en duda la democracia representativa; no seré yo quien sea el aliado de las tesis de la izquierda en relación con la participación ciudadana, que nunca he compartido, pero lo que tengo claro es que no puede haber una distancia absoluta entre los representantes y los representados", ha concluido.