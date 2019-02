Almeida dice que "propuestas estrella" de Carmena son "empanadillas y magdalenas" y que madrileños quieren soluciones

Publicado 18/02/2019 13:21:19 CET

MADRID, 18 Feb. (EUROPA PRESS) -

El portavoz del Grupo Municipal Popular y candidato de esta formación a la Alcaldía, José Luis Martínez-Almeida, ha asegurado que las "propuestas estrella" de la alcaldesa, Manuela Carmena, son "las cenas de empanadilla y las magdalenas", pero que lo que quieren los madrileños son "soluciones".

Así lo ha indicado tras visitar la base del Samur-Protección Civil en Colón, donde ha criticado que tanto Carmena como Íñigo Errejón se presten a "la infantilización de la política, a convertirla en un circo, diciendo que los madrileños quieren más magdalenas".

Por ello, no los considera "rivales duros", ya que "no cuela que se pase de la cena con empanadillas al desayuno con magdalenas, que son las propuestas estrella de Carmena".

"Los madrileños necesitan seriedad y rigor. Los madrileños no le piden magdalenas, le pedimos los 15 centros de mayores que prometió, las siete instalaciones deportivas, seis bibliotecas, cuatro centros culturales, que Madrid esté limpia, en buen estado de conservación... eso le pedimos; ni magdalenas ni empanadillas", ha expresado a continuación.

En este punto, Martínez-Almeida ha aseverado que los madrileños "ya conocen a una persona que decía que no se presentaría, que devolver la deuda era intolerable", en referencia a la regidora madrileña.

Sobre Errejón ha indicado que es "el mismo que abomina de Podemos y quiere hacer una plataforma transversal y ya ha dicho que en las elecciones generales votará a Podemos" o "el mismo que borra tuits de 'Chavez vive' y que dice que se come tres veces al día en Venezuela".

"Son rivales, pero ni uno será presidente ni la otra alcaldesa, porque la política no son empanadillas ni magdalenas; son soluciones para los madrileños", ha lanzado.

Además, Almeida ha asegurado que no se fijará en sus adversarios, no mirará ni a izquierda ni a derecha, ni hacia atrás, "solo al futuro y a los madrileños". "Tenemos un proyecto que ha sido respaldado mayoritariamente por los madrileños; quien tiene que estar preocupado es Carmena, Villacís, pero no nosotros", ha indicado.

A este respecto, ha apuntado José Luis Martínez-Almeida que "el único partido que de verdad garantiza que se apliquen estas políticas de centro derecha liberal es el PP". "La única posibilidad de que las políticas del centro liberal se aplican en Madrid es que gane el PP", ha concluido.